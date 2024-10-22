MİT ve Emniyet’ten PKK’nın Avrupa ayağına darbe! Alman vatandaşı olup isim değiştiren teröristler kaçamadı

PKK/KCK ÜYESİ ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşten ikisi Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda PKK /KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden üç kişiyi yakaladı.

MİT, kardeş olan 3 PKK'lı teröristi yakaladı (Takvim.com.tr)







MİT UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ



MİT'in uzun süredir takibi altında olan üç kardeşten Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Zeynep Taşkıran'ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine Zizik Şahbaz ismiyle devam ettiği tespit edildi.

Üç kardeşten bir diğeri olan Hatın Şahbaz'ın, özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.