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MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Avrupa ayağına darbe! Alman vatandaşı olup isim değiştiren teröristler kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, PKK'nın Avrupa ayağına yönelik kilit bir operasyona imza attı. MİT'in uzun süredir takibi altında terörist 3 kardeş yakalandı. Terörist Zeynep Taşkıran'ın PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında boy gösterdiği Alman vatandaşlığı alınca Zizik Şahbaz ismiyle faaliyetlerine devam ettiği saptandı. Hatın Şahbaz'ın Köln ve Paris'te PKK propagandası yürüttüğü Zübeyde Taşkıran'ın ise PKK'nın kırsal kadrosunda yer aldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:28
MİT ve Emniyet’ten PKK’nın Avrupa ayağına darbe! Alman vatandaşı olup isim değiştiren teröristler kaçamadı

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Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden üç kişiyi yakaladı.

MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Avrupa ayağına darbe!

PKK/KCK ÜYESİ ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşten ikisi Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT, kardeş olan 3 PKK'lı teröristi yakaladı (Takvim.com.tr)MİT, kardeş olan 3 PKK'lı teröristi yakaladı (Takvim.com.tr)



MİT UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ

MİT'in uzun süredir takibi altında olan üç kardeşten Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Zeynep Taşkıran'ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine Zizik Şahbaz ismiyle devam ettiği tespit edildi.

Üç kardeşten bir diğeri olan Hatın Şahbaz'ın, özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.

MİT, kardeş olan 3 PKK'lı teröristi yakaladı (Takvim.com.tr)MİT, kardeş olan 3 PKK'lı teröristi yakaladı (Takvim.com.tr)

ALMAN VATANDAŞI OLDUKTAN SONRA İSİM DEĞİŞTİRDİ

Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine Denise Taşkıran ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan üç kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.

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