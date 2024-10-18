Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada

NASIL TEZGAH KURDULAR, SUÇ ŞEMASI VE GİZLİ KONUŞMALAR

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'dan yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin birbirleriyle yaptığı konuşmalar çetenin ne kadar gözünün döndüğünü de ortaya koydu.