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Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Yenidoğan çetesi ile ilgili iddianame tamamlandı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı iddianameye göre Fırat Sarı elebaşı olarak görülürken onunla birlikte çalışan çete üyeleri ve hastaneler de tek tek yazıldı. Peki bebekleri katlederek ailelerin hayatını zindana çeviren bu çete nasıl çalıştı. Örgüt içinde yapılan gizli konuşmalarda neler var? Takvim.com.tr açıklıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 18:19 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 18:53
Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada

Takvim.com.tr Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan çetesi iddianamesine ulaştı.

Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 494 sayfalık iddianame hazırladı.

Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada
Yenidoğan çetesi iddianamesi: Fişini çekeceğim gelmezseniz!

NASIL TEZGAH KURDULAR, SUÇ ŞEMASI VE GİZLİ KONUŞMALAR

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'dan yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin birbirleriyle yaptığı konuşmalar çetenin ne kadar gözünün döndüğünü de ortaya koydu.

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