Yenidoğan çetesinin bir skandalı daha patladı: Diploması askıda olan doktorun obezite ameliyatına girdiği ortaya çıktı

DİPLOMASI ASKIDA OLAN DOKTOR AMELİYATA GİRDİ İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında iddianame hazırlanan 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin tape kayıtlarında, diploması askıda olan bir doktorun obezite ameliyatı yaptığı hastanın hayatını kaybetmesi yer aldı.

Şüpheli Murat Mantuş'un bazı görüşmelerinde olaya ilişkin şu konuşmalar yer aldı:

"E.O: Abi dün ölmüş mide ameliyatında birisi dün öğleden sonra. İki gün önce ameliyat olmuş. E.V. Bey yapmış.

Şüpheli Murat Mantuş: Eee yani?

E.O: Abi iki gün önce ameliyat yapmış sabah taburcu etmişler hastayı hastaneden. Hasta eve gittikten sonra E.V. Bey'i aramış işte hani bulantısı var kusması var falan diye. E.V. de çok şey yapmamış telefonda hani bunlar normal olabilecek şeyler falan filan demiş. Ondan sonra tekrar aramışlar demişler ki hani bu çok kötü işte biz hastaneye getiriyoruz hastaneye gel filan diye. Getirdiklerinde zaten tam kendinde değilmiş. İşte müdahaleye başlamışlar, bilgi vermiş şimdi müdahale ediyoruz diye, bir saat sonra da başınız sağ olsun diye bilgi vermişler."

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Şüpheli Murat Mantuş: E.V. başkasının üzerine yapıyor hastane buna müsaade ediyor.

E.O: İşte orada büyük sıkıntı. E.V. beyin diploması askıdaymış herhalde abi.

Şüpheli Murat Mantuş: Evet askıda yapması yasak.

E.O: İşte o yüzden bayağı bir olay problem çıkacağa benziyormuş."