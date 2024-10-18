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Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın bitmeyen skandalları: Aileler yanarken o saç ektiriyormuş! Sicilinden terör çıktı

21 bebek ölümünden sorumlu tutulan ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç şebekesinin elebaşı Doktor Fırat Sarı hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı. Fırat Sarı'nın geçmişte terör suçundan hüküm giydiği öğrenilirken, bir bebeğin yaşamını yitirdiği esnada bir saç ekim merkezinde işlem yaptırdığı ortaya çıktı. Ayrıca elebaşı Fırat Sarı'nın yaklaşık 10 ay önce bir YouTube programına katılarak "Yenidoğan" konusu üzerine konuştuğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:47 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:30
Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın bitmeyen skandalları: Aileler yanarken o saç ektiriyormuş! Sicilinden terör çıktı

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç şebekesinin elebaşı Doktor Fırat Sarı hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın bitmeyen skandalları: Aileler yanarken o saç ektiriyormuş! Sicilinden terör çıktı

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın bitmeyen skandalları: Aileler yanarken o saç ektiriyormuş! Sicilinden terör çıktı

ÖRGÜTÜN ELEBAŞLARINA YÜZLERCE YILLIK CEZA

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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