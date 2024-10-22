Yenidoğan çetesinin skandallarına bir yenisi eklendi! Sadece bebekleri değil yetişkinleri de öldürmüşler

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'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyelerinin tutuklanması ve 10 hastanenin kapısına kilit vurulması, soruşturmanın daha çok derinleştirileceğinin sinyallerini verdi. Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ve hemşire Hasan Basri Gök savcılıkta kirli oyunların hepsini anlatıp 'Pişmanım' dedi. YETİŞKİNLER DE ÖLÜME SÜRÜKLENDİ

İstanbul'da tam 12 farklı hastanede 350 yatak kapasiteli yoğun bakım işletmeciliği yapan Fırat Sarı ile diğerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vurgununda, sadece bebeklerin değil bazı yetişkinlerin de yetkisiz doktorlar tarafından ölüme sürüklendiği iddia edildi. Telefon tapelerine göre geçmişe dönük çok sayıda şüpheli ölümün üstü kapatılarak takipsizlik kararı verildiği öne sürüldü.

'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyesi tutuklandı. ÖLEN BEBEKLER CANLI GİBİ GÖSTERİLDİ

İki hemşirenin telefon konuşmalarına göre 112 ambulansı olmadan bu hastanelere protokolsüz hasta kabul edildi. Ölen bebekler canlı gibi gösterildi. Canlıymış gibi göstermek için yarım saat önce ölen bir bebeğe CPR (yeniden canlandırma) yapıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında; "Hakan Doğukan Taşçı, hemşire Şenay Çalıkoğlu'nu arayarak 'Şenay bir CPR yapsanıza çocuğa' diyerek bebeğin öldüğünü anladıktan yarım saat sonra ölü bebeğe kalp masajı yapmasını isteyerek ölü bebeğin dönmesinin mümkün olmayacağının farkında olduğu halde kendilerine bir kurtuluş yolu arama eyleminde bulundukları değerlendirilmiştir." denildi



AKCİĞERLERİNDE ZATÜRRE VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Bazı hastanelerin Radyoloji bölümlerinde radyasyon ölçümü yapılmadı ve çalışanların çoğunda radyasyon kimliği yoktu. Kimsenin aklına gelmeyen inanılmaz vurgun olayında hastaların kan sonuçları ve akciğer raporları başka hastaların raporlarıyla değiştirildi. Hastanın akciğerinde hiçbir sorun olmamasına rağmen akciğerlerinde leke ve zatürre varmış gibi gösterilerek tedavi uygulandı.