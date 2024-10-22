Yenidoğan çetesinin skandallarına bir yenisi eklendi! Sadece bebekleri değil yetişkinleri de öldürmüşler

'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyesi tutuklandı.
Bu olayı kapatmak için yalancı şahit tutuldu. Bir hastaneden çıkmaması gereken ve doktorlar tarafından doldurulmayan epikriz raporları, bir başka hastanede çalışan hemşireler tarafından dolduruldu.
İddianamede yine şu bilgiye yer verildi: "Hakan D.T. ile Hasan B.G. arasındaki konuşmada 'Kanka ölmüş, ölü teslim ettiler çocuğu abi. Böyle bir şey olamaz. Çocuk zenci diye fark etmemişler. Çocuk ölmüş, geldim baktım kanka. Çocuk ölü kanka' dediği ve hastanede bulunan sağlık personelinin bir bebeğin ölüp ölmediğini anlamayacak seviyede eğitimsiz ve bilinçsiz olduğu değerlendirilmiştir..."
ŞÜPHELİ ÖLÜM DİYE GEÇTİ
Öte yandan iddianamede vurgunun ve ölüm vakalarının sadece bebeklerle ilgili olmadığı anlaşıldı. İddiaya göre geçen Aralık ayında diploması askıya alınan, ameliyat yapması men edilen ve eline makas alması dahi yasak olan Doktor E.V, başka doktorların adına ameliyatlara giriyor ve obezite ameliyatları yapıyordu. 19 yaşındaki S.A. adlı genç bir kız da mide küçültme ameliyatı için masaya yattı. Obezite ameliyatını yasaklı Doktor E.V. yaptı ve hastayı taburcu etti. Genç kız ameliyattan birkaç gün sonra rahatsızlandı ve tekrar getirildiği aynı hastanede hayatını kaybetti. Bu olay polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak girdi. Polis kamera kayıtlarını istedi.
Yenidoğan bebek (Fotoğraf:AA)
DOKTORUN DİPLOMASI ASKIDAYDI
Hastane yönetimi de kendi arasında yaptığı konuşmada, " 'biz kamera kaydı yok diyelim, onun cezasını çekeceksek çekelim' diyerek kamera görüntülerini polise vermedi ve soruşturmanın üstü kapatıldı.
Bu olayla ilgili hastane yönetiminden iki kişi arasındaki konuşmalarda, "Adamın makas kullanma şeyi yok abi yetkisi yok" şeklindeki denilerek Doktor E.V.'nin diplomasının askıda olduğundan haberleri olduğu ve bilerek bu doktorun yaptığı ameliyatlara göz yumduğu öne sürüldü. Hastane kayıtlarında Doktor E.V'nin genç kızın obezite ameliyatına hiç katılmadı gibi gösterildiği iddia edildi. Ölümlü obezite olayı, başka hastanelerde çalışan üst düzey yetkililer arasında konuşmalara da konu oldu.
'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyesi tutuklandı.
Doktor E.V. ile ilgili değerlendirmede, "Doktorun diplomasının askıda olduğu ve hastanelerde herhangi bir işlem yapamayacağı genel olarak biliniyordu ve bu durum sebebiyle hastanenin kapatılması gerektiğini başka hastaneler de aralarında konuşmuşlardı. Kamera görüntüsü verilmese de R. Hoca ameliyata girdi denilse de Doktor E.V'nin HTS kayıtları, ölen S.A'nın mide ameliyatı olduğu tarih ve bu tarihten önceki ve sonraki günlerde de ... hastanesinin bir çalışanı olmadığı halde bahse konu hastane civarında baz verdiği tespit edilmiştir" denildi.
DOKTOR E.V. "YASAKLI DÖNEMDE GÖZLEMCİ OLDUM"
Sabah'ta yer alan habere göre; Hayatını kaybeden S.A'nın obezite ameliyatıyla ilgili ifadesi alınan Doktor E.V., 2015'te yaptığı bir obezite ameliyatı nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 5 yıl önce geçici süreyle meslekten men cezası verildiğini anlattı. Bir süre pandemi nedeniyle cezasının kaldırıldığını ve daha sonra 2015'teki olay nedeniyle kararın kendisine tebliğ edildiğini ifadesinde anlatan Doktor E.V. " Bu süre içinde aktif olarak çalışmayı bıraktım.Lakin obezite nedeniyle referanslı olarak arayan hastaları, ölen S.A. da başka birisinin referansı ile gelmiştir. Bu hastaları güvendiğim Doktor Ş.Ç'ye yönlendirdim ve bizzat aktif olarak hastalarla ilgilendim. Meslekten men olayı devam ettiği için aktif olarak ameliyatlara katılmadım. Sadece izleyici durumunda oldum. Meslekten men olduğu süreçte kesinlikle hiçbir ameliyata aktif olarak girmedim. Gözlemci olarak yanlarında bulundum. S.A.'nın tüp mide ameliyatı Ş.Ç. tarafından yapılmıştır. Suçlamaları kabul etmem. Obezite cerrahisi dışında kalan diğer branş suçlamalarını da kabul etmiyorum ve diğer kişilerle ilgili hiçbir bağlantım ve bilgim yoktur" dedi.