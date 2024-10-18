Yenidoğan çetesi hakkında istenen cezalar belli oldu

İstanbul'da 12 bebeğin anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkında iddianame hazırlandı. İddianame değerlendirilme yapılması için Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollandı. Çete, 21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutuldu. Örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Soruşturmayı yürüten savcı Y.E'yi makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesinde "Amacım, hastane soruşturması kapsamında tutuklanan T.T'nin akrabalarından duyduklarımı ve çevremden bu adamlar hakkında duyduklarımı savcı beye anlatmaktı. Olay tamamen iyi niyetimden kaynaklanmıştır" dediği anlaşıldı.