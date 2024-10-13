Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Y.E'nin, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul ve Tekirdağ 'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuk a a ykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

Yenidoğan soruşturmasında inceleme (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

CEZA TALEPLERİ



Fezlekede suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheliler F.S. ve İ.G'nin 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 180 yıldan 273'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ambulans şoförü olan şüpheli G.M.Ö. hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıldan 93 yıla kadar hapis cezası istendi.