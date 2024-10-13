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Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı

Bebek acil hastalarını anlaşmaları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan aralarında 2 doktorun da bulunduğu toplam 47 sanık için fezleke hazırlandı. Fezlekede, doktor şüpheliler F.S. ile İ.G'nin bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı ‘Yenidoğan bebek çetesi’ hakkında soruşturma tamamlandı. Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddialarına ilişkin dinleme ve teknik araçlarla izleme yapıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 00:51 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 00:59
Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı

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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Y.E'nin, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

Yenidoğan soruşturmasında inceleme (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Yenidoğan soruşturmasında inceleme (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

CEZA TALEPLERİ

Fezlekede suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheliler F.S. ve İ.G'nin 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 180 yıldan 273'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Ambulans şoförü olan şüpheli G.M.Ö. hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıldan 93 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kuvözde yenidoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Kuvözde yenidoğan (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen fezlekede ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

"DENETİME GELİRLERSE RUHSATI DEĞİŞTİR"

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheliler arasında geçen konuşmalar da fezlekede yer aldı.
Örgüt yöneticisi F.S. ile örgüt üyesi H.D.T. arasında geçen denetimle ilgili görüşme dikkat çekti.

Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı

Yenidoğan soruşturması (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Yenidoğan soruşturması (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

İşte o konuşmalar...

H.D.T: "Hocam şimdi bu salaklar bana yarın denetime geleceklerini söyledi. '2-3 ay sonra denmişti. Şimdi 'Sabah denetim olacak' diyorlar."

Örgüt yöneticisi F.S: "Denetimde bir şey yok ya korkma."

H.D.T: "Hocam ruhsat değişecek. Paneller değişecek. Kuvözler değişecek. Monitör yok, biliyorsun. Ben yine alanı elimden geldiği kadar hazırlayacağım."

F.S: "Hay anasını ya.."

KULLANMADIKLARI İLAÇLARI BİLE SGK'YA FATURA ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullanmadıkları bir sürü ilacı da kullanılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği de vurgulandı.
Örgüt üyelerinin birbiri arasında çok sayıda EFT hareketinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.

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