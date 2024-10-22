Manşet manşet kirli birliktelik! Kandırılmadık diyen fondaş Cumhuriyet’in FETÖ dosyası





"BİLE BİLE HİZMET ETTİNİZ"



Sosyal medyada kullanıcılar yüzsüzlüğe çok sert tepki göstererek, "Hiç kandırılmadığınız doğrudur. Bile bile hizmet ettiniz halen de ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.









FETÖ'NÜN TETİKÇİSİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETMİŞTİ: İŞ BİRLİĞİ OLDU



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde firari alçak Cevheri Güven, 17-25 Aralık komplosunu açık açık itiraf etmiş ve olayların arından Cumhuriyet'in FETÖ ile nasıl bir birliktelik içinde olduğunu söylemişti.



Firari alçak şu ifadeleri kullanmıştı:



"17-25 Aralık operasyonlarının arkasında Gülen grubu vardı. Fakat bu iki olaydan sonra 2013 yılında yaşanan bu büyük olaydan sonra iktidarın çok büyük baskısı geldi. Hem bu gezi sürecinin arkasındaki toplumsal yapıya hem 17-25'in arkasındaki toplumsal yapıya ve bu büyük baskı iki yapıyı birbirine yaklaştırdı. Şimdi objektif olarak bakalım 2013 yılındaki hadiselerden sonra içerinde Kemalistlerin de bulunduğu bu seküler yapıyla, Gülen cemaati arasında bir yakınlaşma başladı. Hatta bir iş birliği başladı. Gülen gurubunun ortaya çıkardığı suçlar ardı ardına seküler kesimi temsil eden Cumhuriyet gazetesinde manşet oldu. Hürriyet gazetesinde manşet oldu. Seküler kesim Gülen grubunun ortaya çıkardığı bu bilgileri kullanırken, Gülen grubu da seküler kesimin o büyük toplumsal gücüyle kendisinin ortaya çıkardığı şeyleri topluma mal edebilme, toplumsallaşabilme imkanı bulmuş oldu. Bu süreçte en iyi okuyanların da söylediği gibi bir işbirliği süreci diyebileceğimiz bir süreç oldu."



İŞTE BELGE BELGE FETÖ CUMHURİYET'İ DOSYASI



Bu bağlamda kandırılmadık diyen ancak FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan fondaş Cumhuriyet'in kirli birlikteliğini sizler için manşet manşet derledik.



MANŞET MANŞET KİRLİ BİRLİKTELİK



Cumhuriyet gazetesinin, geçmişte "F Tipi Yapılanma" olarak tanımladığı Fetullah Gülen grubuna, 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından sahip çıkması dikkat çekmişti. Cumhuriyet gazetesini çıkaran Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu; 2 Nisan 2013 tarihli toplantısında İnan Kıraç'ın oyunu geçersiz sayması ve Mustafa Pamukoğlu'nu üyeliğini iptal etmesinin ardından gazetede ilginç gelişmeler yaşanmıştı.