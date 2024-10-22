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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen geberdi!

Teröristbaşı Fetullah Gülen, 45 davanın 1 numaralı sanığıydı. Kanlı örgütüyle kumpas kurup onlarca hayatı kararttı. 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkıştı. İhanet dolu yaşamı ABD’de sonlandı. Pensilvanya'da tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı. Vatana ihanetin bedeli ise vatansız mezardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen geberdi!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen (83), iki gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü St Luke's Hospital Hastanesi'nde Amerika saatine göre 21.20'de öldüğü açıklandı. ABD'nin maşası Gülen, Türkiye'de 1980'lerden sonra başlattığı yapılanmayla ihanet çetesi oluşturmaya başladı. 28 Şubat sürecinde, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gülen ve örgütlenmesi hakkında bir rapor hazırladı.

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ABD'YE KAÇMIŞTI
Rapora göre, Gülen'in başını çektiği örgüt mensuplarının Türk emniyet birimlerine sızdığı vurgulandı. Rapordan 3 gün sonra, Gülen 21 Mart 1999'da sağlık problemlerini sebep göstererek ABD'ye kaçtı. Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında yaşamaya başladı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören elebaşı Gülen'in son dönemlerde ilerleyen hastalığının, örgütte paniğe neden olduğu ortaya çıktı. İleri seviye demans hastası olan elebaşının, yanında biri olmadan hareket edemediği ve kimseyi tanımadığı vurgulandı. Türk vatandaşlığından çıkartılan Gülen'in cesedinin ABD'de yanında firari olarak saklanan örgüt yöneticileri tarafından Pensilvanya'da defnedileceği hatırlatıldı.

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Terör örgütünde şimdiden kılıçlar çekildi. FETÖ elebaşının en yakınındaki iki isim, post savaşına girişti.

POST SAVAŞI
Fetullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün başına geçmek ve milyar dolarları bulan serveti yönetmek için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'ın şimdiden kapıştığı vurgulandı. Türkyolu'nun, örgüt içinde kilit bir role sahip olması ve uzun süredir Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olması, post savaşından galip çıkacağı şeklinde yorumlandı. Türkyolu'nun Pensilvanya ve Florida'da toplamda 7 mülkü olduğu ortaya çıkmıştı. Türkyolu'nun türkiye'de 39 taşınmazına el konulmuştu. Özcan ise FETÖ'nün ekonomik yapısının kurulmasında ve sürdürülmesinde kilit bir rol oynamıştı.

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ADIM ADIM HAİN PLAN
Gülen, Türkiye imamının altında ülkeyi 5 bölgeye bölüp her bölgeye imamlar gönderdi. Yargı, emniyet, istihbarat, TSK imamlarına görev verip devlet içinde paralel bir yapıyı hayata geçirdi. TSK içerisinde yuvalanan FETÖ'cüler, 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek istedi. Hainler, Başkan Erdoğan'a suikast yapmak istedi. Darbe girişiminde 251 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gülen, örgüt yöneticiliği suçundan 45 davada "1" numaralı sanık olarak iddianameye girmişti!

İLK O 'FETÖ' DEDİ İSTANBUL'DA
2 Şubat 2011'de astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle ölen ünlü oyuncu Defne Joy Foster, eli kanlı örgüt için FETÖ diyebilen isimler arasında yer aldı. Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Foster, başta X olmak üzere sosyal medyada gündem yarattı.

MÜCADELEYE DEVAM
Dışişlerı Bakanı Hakan Fidan, "Karanlık örgütün elebaşının ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Gülen'in ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" açıklamasını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "İsterdik ki buraya gelsin hesap versin. İsterdik ki hapislerde çürüsün" dedi.

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