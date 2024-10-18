Rusya Devlet Başkanı Putin: "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BRICS Zirvesi'ne davet edildi"

"Türkiye'de, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında belge imzalanadı barış için. Heyetler de onayladı hatta. Ukrayna o şartlara da razıydı. Eğer o şartlarda Ukrayna tekrar masaya oturmak isterse biz de masaya oturmak isteriz. Çin'in, Brezilya'nın da girişimleri oldu barış konusunda ve Rusya bu konulara sıcak bakıyor. Herkes bu çatışmayı bitirmek için çalışıyor ve biz de bu durumdan memnunuz.

Rusya Devlet Başkanı Putin (AFP) RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuşan Putin şu ifadeleri kullandı:

Rusya Devlet Başkanı Putin (REUTERS)



Ukrayna'nın nükleer silah üretebileceği iddiasına gelince bu tehlikeli bir provokasyon. Bu yönde atılacak her türlü adım uygun karşılık görecek. Günümüz Ukrayna'nın siyasi yönetimi bu iddiayı kriz mevcut akut aşamaya gelmeden önce de defalarca dile getirmişti. Böyle bir tehdit uygun şekilde algılandı. Rusya buna hiçbir koşulda izin vermeyecek."











TÜRKİYE'DE KATILACAK



Kremlin, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesi çerçevesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştıklarını teyit ettiklerini açıklamıştı.





Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.