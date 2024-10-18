Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'ın önde gelen medya kuruşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı kınayan Rus lider, "Filistin konusu şiddetle ve silahla asla çözülemez" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BRICS Zirvesi'ne davet edildi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'ın önde gelen medya kuruşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek, gelecek hafta Kazan'da yapılacak olan zirveye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. BRICS Zirvesi'ne Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın da davet edildiğini söyleyen Putin, tam bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bu olayların sonlanmayacağını söyledi. Öte yandan Putin, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili, "Ukrayna tekrar masaya oturmak isterse biz de masaya oturmak isteriz" dedi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'ın önde gelen medya kuruşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
İki devleti çözüm vurgusu yapan Putin, "Tam bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bu olaylar sonlanmayacak.Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulmasına ilişkin kararlarını her zaman destekledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kazan'daki zirveye davet edildi. Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulmasına ilişkin kararlarını her zaman destekledi" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN'E BRICS DAVETİ
Filistin'in gelecek hafta kazanda yapılacak olan BRICS Zirvesi'ne davet edildiğini açıklayan Putin, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kazan'daki zirveye davet edildi. Moskova hem İsrail hem de Filistin ile temas halinde. Filistin sorununu çözmenin ana yolu tüm haklara sahip Filistin devletinin kurulması" dedi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuşan Putin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında belge imzalanadı barış için. Heyetler de onayladı hatta. Ukrayna o şartlara da razıydı. Eğer o şartlarda Ukrayna tekrar masaya oturmak isterse biz de masaya oturmak isteriz. Çin'in, Brezilya'nın da girişimleri oldu barış konusunda ve Rusya bu konulara sıcak bakıyor. Herkes bu çatışmayı bitirmek için çalışıyor ve biz de bu durumdan memnunuz.
Ukrayna'nın nükleer silah üretebileceği iddiasına gelince bu tehlikeli bir provokasyon. Bu yönde atılacak her türlü adım uygun karşılık görecek. Günümüz Ukrayna'nın siyasi yönetimi bu iddiayı kriz mevcut akut aşamaya gelmeden önce de defalarca dile getirmişti. Böyle bir tehdit uygun şekilde algılandı. Rusya buna hiçbir koşulda izin vermeyecek."
TÜRKİYE'DE KATILACAK
Kremlin, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesi çerçevesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştıklarını teyit ettiklerini açıklamıştı.
Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.
Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.
BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.
Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.