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ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik

Batı’yı BRICS paniği sardı. Türkiye’nin de BRICS topluluğuna katılması beklenirken ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs, ekim ayının sonunda Kazan'da toplanacak olan birlik için “BRICS için savaş: Bloğun geleceği neden küresel düzeni şekillendirecek?” dedi. Foreign Affairs, ayrıca, BRICS’in ABD ve Batı hegemonyasına karşı olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:59 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 16:59
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik

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Türkiye'nin BRICS topluluğuna dahil olacağı haberi gündemdeki yerini korurken ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs'ten dikkat çeken bir analiz geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFPBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AFP

ABD DERİN DEVLETİNDE BRICS PANİĞİ

Foreign Affairs, ekim ayının sonunda Kazan'da toplanacak olan birlik için "BRICS için savaş: Bloğun geleceği neden küresel düzeni şekillendirecek?" dedi ve BRICS'in önümüzdeki yıllarda "Endonezya gibi yükselen güçler de dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkenin katılmaya ilgi göstermesiyle BRICS'in daha da genişlemesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

Foreign AffairsForeign Affairs

EN ETKİLİ OLUŞUM BRICST

Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkeler Rusya'ya ambargo uygularken Foreign Affairs, BRICS ile Putin'in uluslararası izolasyonu aştığını vurguladı.

Batı'nın kendi küresel düzenini tek taraflı olarak şekillendirdiğini belirten Foreign Affairs, BRICS'in dünya çapındaki bu tür oluşumlarından en etkili olanı olarak öne çıktığına dikkat çekti.

AFPAFP

BATI'YA VE ABD'YE KARŞI BİRLİK

BRICS'in tüm çatlak seslere rağmen varlığını sürdürdüğünü ve güçlendiğini vurgulayan Foreign Affairs, Çin ve Rusya'nın grubu Batı'ya ve ABD'ye karşı konumlandırmak istediğini belirtti.

BRICS'in Batı tekeline karşı mücadele verdiğini belirten Foreign Affairs, Brezilya, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın katılımı ile ABD'nin BRICS'e müdahale edemeyeceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICSe katılıyorBaşkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICSe katılıyor

DOLARIN YERİNİ ALACAK

Rusya haber ajansı RT ise BRICS'in para biriminin zamanla doların yerini almasının beklendiğini belirtti.

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