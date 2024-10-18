AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katz’ın alçak paylaşımına çok sert tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi





AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: CİNAYET VE SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN TETİKÇİSİDİR



Soykırımcı Katz'ın paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.



Çelik "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir." ifadelerini kullanan Çelik, "Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir" dedi.