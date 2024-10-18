AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katz’ın alçak paylaşımına çok sert tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail saldırısında şehit düştü. İsrail ordusu Sinwar'ı öldürdüklerine dair görüntüleri sosyal medyada yayıp sözde bir zafer ilan ederken Sinwar'ın cephede savaşırken şehit olduğu fark edildi.
KATZ'DAN ALÇAK PAYLAŞIM
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz alçak bir şekilde Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: CİNAYET VE SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN TETİKÇİSİDİR
Soykırımcı Katz'ın paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.
Çelik "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir." ifadelerini kullanan Çelik, "Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir" dedi.
Gazze direnişinin insan onurunun doruk noktası olduğunu vurgulayan Çelik, "Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir" dedi.