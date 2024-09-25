Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, Dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.