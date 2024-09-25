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Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Rus lider, Başkan Erdoğan ile Kazan’da gerçekleşecek olan kritik zirvenin Ekim ayında gerçekleşeceğini belirtirken, "BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 19:32 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 19:52
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş'un Rusya'da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

Kurtulmuş ve Putin görüşmesinde kritik zirve kararı

Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, Dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

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