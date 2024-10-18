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Kandil'den emir DEM'den talep: Tuncer Bakırhan'dan "CHP" çıkışı!

Son dönemde DEM Parti'ye yapılan "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısından rahatsız olan Kandil'deki terör baronları DEM'e "Uzatılan eli bırak, pazarlık yap" baskısı kurdu. PKK elebaşı Mustafa Karasu DEM'e talimat verekek CHP'nin topa girmesini istedi. Terörist Mustafa Karasu ile eş zamanlı olarak DEM'li Tuncer Bakırhan bir komisyon kurulmasını ve başkanının da CHP’li olmasını istedi. Bu çıkış DEM'in PKK ile arasına mesafe koymadığını kanıtlarken Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin "Devlet terörle masaya oturmaz" uyarısı bir kez daha dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 12:14 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 12:31
Kandil’den emir DEM’den talep: Tuncer Bakırhan’dan CHP çıkışı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile atılan iç cepheyi sağlamlaştırma adımı en çok Kandil'deki terör baronlarını rahatsız etti.

TERÖR BARONLARI SABOTAJA BAŞLADI
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yapması sonrası Kandil'deki terör baronları sıraya girerek sabotaja başladı.

Bahçeli DEM'li isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bahçeli DEM'li isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Önce PKK elebaşlarından Bese Hozat sonra Murat Karayılan "DEM'e "normalleşmeyin" mesaj gönderdi.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

DEM'E "UZATILAN ELİ BIRAK" BASKISI
Son olarak ininden seslenen elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti'ye "Uzatılan eli bırak" baskısında bulunarak "Cumhur İttifakı'na karşı tutumunuzu sürdürün" talimatı verdi.

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PKK'dan DEM'e "Uzatılan eli bırak pazarlık yap" baskısı! Kandil CHP'yi istiyor... Mustafa Karasu açık açık "İnisiyatif alsınlar" dedi

DEM'lilere "İmralı pazarlığı yapın" aklı veren teröristbaşı Mustafa Karasu "CHP çözümden yana inisiyatif alabilir" dedi.

Kandil'in bu mesajları, DEM Parti'nin üzerindeki baskıyı artırdı. Karasu'nun ardından DEM Parti'nin Eş Başkanlarından Tuncer Bakırhan' benzer bir açıklama yaparak "Bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonun başkanının CHP'li" olmasını önerdi.

DEM'liler İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu (X)DEM'liler İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu (X)

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek sürece ilişkin konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre DEM'liler şu an bir çözüm sürecinin resmi olarak başlamadığını AK Parti ve MHP'den kimseyle henüz herhangi bir buluşma gerçekleştirmediklerini söyledi. DEM'liler sürecin Türkiye ile sınırlı olmadığı ve uluslararası boyutunun da olduğunu söyledi.

Kandil’den emir DEM’den talep: Tuncer Bakırhan’dan CHP çıkışı!

Toplantıda Bakırhan Kandil'den gelen "CHP" talebiyle benzer olarak, Mecliste bir barış komisyonu kurulmasını ve CHP'den bir temsilcinin de komisyonun başında olabileceğini söyledi.

DEM'liler İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu (X)DEM'liler İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu (X)

Bakırhan şunları söyledi:

"Bence en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleye katkı sunması, karşısında durmaması. Biz parti olarak henüz kurulları toplamadığımız için akil insanlar için bir şey demiyorum ama bu meselede geçmişte kafa yoran, mesai harcayan, yazan, çizen bütün aktörlerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Biraz geçmişi tartışmak, onların geçmişe nasıl baktıklarını, meselenin nerede takıldığını anlamak bizim de önümüzü açabilir.

"CHP OLMADAN BU İŞ OLMAZ"
İlk adımlarımızdan birisi o; siyasi partiler turu. Bu meseleyi onlarla da tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda durduğu yer kıymetli, önemli. Özgür Özel'in açıklamalarını en azından bu süreç zarfında yaptığı şeyleri çok kıymetli ve değerli görüyorum. Sizin aracılığınızla Özgür Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Şu anda iyi bir noktada, en azından karşısında durmayacağını okuyoruz. İlerleyen süreçlerde de fikir alışverişimiz, görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu iş olmaz."

CHP'li Özel ile DEM eş başkanları Bakırhan ve HatimoğullarıCHP'li Özel ile DEM eş başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları

DEM PARTİ KANDİL İLE ARASINA MESAFE KOYAMIYOR
Bakırhan'ın bu talebi, Kandil'den gelen mesajlarla eş zamanlı gerçekleşerek, DEM Parti'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu noktada Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin DEM'e yönelik "Devlet terörle masaya oturmaz" uyarısı önem kazandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISI
Balkanlar dönüşü Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.

"Buna rağmen "biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz" demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez" uyarısında bulunan Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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BAHÇELİ'NİN UYARISI: DEVLET TERÖRLE MASAYA OTURMAZ

Daha sonrasında Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Uzattığım el yanlış yorumlanmasın" çıkışını yaptı.

DEM Parti'yi uyaran Bahçeli, "DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Hodri meydan, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler" ifadeleriyle DEM'e açık mesaj gönderdi.

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