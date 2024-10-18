Kandil'den emir DEM'den talep: Tuncer Bakırhan'dan "CHP" çıkışı!

Toplantıda Bakırhan Kandil'den gelen "CHP" talebiyle benzer olarak, Mecliste bir barış komisyonu kurulmasını ve CHP'den bir temsilcinin de komisyonun başında olabileceğini söyledi. DEM'liler İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu (X) Bakırhan şunları söyledi: "Bence en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleye katkı sunması, karşısında durmaması. Biz parti olarak henüz kurulları toplamadığımız için akil insanlar için bir şey demiyorum ama bu meselede geçmişte kafa yoran, mesai harcayan, yazan, çizen bütün aktörlerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Biraz geçmişi tartışmak, onların geçmişe nasıl baktıklarını, meselenin nerede takıldığını anlamak bizim de önümüzü açabilir.

"CHP OLMADAN BU İŞ OLMAZ"

İlk adımlarımızdan birisi o; siyasi partiler turu. Bu meseleyi onlarla da tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda durduğu yer kıymetli, önemli. Özgür Özel'in açıklamalarını en azından bu süreç zarfında yaptığı şeyleri çok kıymetli ve değerli görüyorum. Sizin aracılığınızla Özgür Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Şu anda iyi bir noktada, en azından karşısında durmayacağını okuyoruz. İlerleyen süreçlerde de fikir alışverişimiz, görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu iş olmaz." CHP'li Özel ile DEM eş başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları DEM PARTİ KANDİL İLE ARASINA MESAFE KOYAMIYOR

Bakırhan'ın bu talebi, Kandil'den gelen mesajlarla eş zamanlı gerçekleşerek, DEM Parti'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu noktada Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin DEM'e yönelik "Devlet terörle masaya oturmaz" uyarısı önem kazandı.