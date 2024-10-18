TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun başörtülü eşini tesislerin havuzuna almayan Başkan Oğuz Tongsir görevden uzaklaştırıldı. Tongsir'in yerine TSYD'ye kayyum atanacağı bildirildi.
Oğuz Tongsir TSYD'deki görevinden alındı: Kayyum kararı! 28 Şubat diktası uygulamaya son verilecek:
TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun başörtülü eşinin tesislerin havuzuna almayan Başkan Oğuz Tongsir görevden uzaklaştırıldı. Tongsir'in yerine TSYD'ye kayyum atanacağı bildirildi. İzmirlioğlu, "Bu tutumu sergileyen dönemin başkanı Oğuz Tongsir'in görevinden alındığını öğrendim." dedi. TSYD'de 28 Şubat diktası estiren Tongsir'in 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıktığı tweetlerini TAKVİM gündeme getirmişti.
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28 ŞUBAT DİKTASINA SON
Böylece Türkiye Spor Yazarlar Derneği bünyesinde Başkan Oğuz Tongsir eliyle sürdürülmeye çalışılan 28 Şubat diktası uygulamasına son verildi.
OĞUZ TONGSİR'İN GÖREVİNDEN ALINDI
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmirlioğlu, "Bugün aldığım bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 1 ay önce üyesi olduğum TSYD'de ailece hiç istemediğimiz çağ dışı bir tutumla karşılaşmıştık. Bu tutumu sergileyen dönemin başkanı Oğuz Tongsir'in görevinden alındığını öğrendim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tanıdık tanımadık bütün herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu çağ dışı düşüncelerin ve ayrıştırıcı insanların bu tür görevlerde ve makamlarda olmamasını temenni ediyorum." dedi.
Kimseye iftira atmadığını belirten İzmirlioğlu kendisini hedef alanlara karşı, "Benim Dernek siyasetiyle alakam yok olmayacakta Bazıları bunu anlamakta zorlanıyor. Bizde Allah korkusu var kimseye iftirada atmayız itham da bulunmayız. Ben davamı yargıya taşıdım inşallah yargılama sonucunu da buradan alnımızın akıyla yazarız." ifadelerini kullandı.
AKILALMAZ AÇIKLAMA: FARKLI MANEVİ DUYGULAR
Görevden alınan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir avukatı Yunus Emre Altun aracılığıyla açıklama yaparak kendini aklamaya çalıştı.
29 Ağustos tarihindeki uygulamayı haklı çıkarmak için yazılan açıklamada, "Farklı manevi duygu ve hassasiyetlerin karşılanması amacıyla derneğe ait açık ve kapalı havuzların kullanımı programlanmıştır." denilerek başörtülü kadınların kapalı havuza yönlendiriliği itiraf edildi.
"BURASI BENİM DERNEĞİM"
Bilindiği gibi Mehmet İzmirlioğlu TSYD'nin havuzuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini anımsatarak, şunları ifade etmişti:
"Orada bulunan bir görevli 'Eşin kapalı, açık havuzdan yararlanamayacaksınız', dedi. Eşim bunun üzerine 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, çocukların yanında duracağım.' dedi. Ardından görevli orada durmamızın yasak olduğunu söyledi. 'Sizi kapalı havuza alalım' dediler. Tepki göstererek 'Kimin kararı?' diye sordum. Başkan Oğuz Tongsir'in kararı olduğunu söylediler. Genel merkeze giderek Oğuz Tongsir'le görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda böyle bir kanun olmadığını, gerici zihniyetin geride kaldığını söyledim. O da bana 'Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli.' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'Elinden geleni ardına koyma.' dedi."
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI! SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIMI
TSYD'de 28 Şubat diktası estiren Tongsir'in 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıktığı tweetlerini TAKVİM gündeme getirmişti. Tongsir, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe için, "Tankın önüne nasıl atlamışlar? Ya bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir" diyerek tankın karşısına dikilip iradesini ve demokrasisini koruyan aziz Türk milletine hakaret etmişti.