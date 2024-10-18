Oğuz Tongsir TSYD’deki görevinden alındı: Kayyum kararı! 28 Şubat diktası uygulamaya son verilecek:

Mehmet İzmirlioğlu (Sosyal medya hesabı X)

Kimseye iftira atmadığını belirten İzmirlioğlu kendisini hedef alanlara karşı, "Benim Dernek siyasetiyle alakam yok olmayacakta Bazıları bunu anlamakta zorlanıyor. Bizde Allah korkusu var kimseye iftirada atmayız itham da bulunmayız. Ben davamı yargıya taşıdım inşallah yargılama sonucunu da buradan alnımızın akıyla yazarız." ifadelerini kullandı.

AKILALMAZ AÇIKLAMA: FARKLI MANEVİ DUYGULAR

Görevden alınan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir avukatı Yunus Emre Altun aracılığıyla açıklama yaparak kendini aklamaya çalıştı.

29 Ağustos tarihindeki uygulamayı haklı çıkarmak için yazılan açıklamada, "Farklı manevi duygu ve hassasiyetlerin karşılanması amacıyla derneğe ait açık ve kapalı havuzların kullanımı programlanmıştır." denilerek başörtülü kadınların kapalı havuza yönlendiriliği itiraf edildi.