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Siyonistlerin Orta Doğu planına karşı kritik uyarı: İsrail ve ABD durmayacak!

İsrail ve Gazze'deki soykırım destekçisi ABD, Orta Doğu'ya ölüm yağdırmaya devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu, planın çok önceden hazırlandığını ifade etti. Umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirten Babaoğlu bugünkü köşesinde, "Yeryüzünün İlahi Plan tarafından sonuna kadar başıboş bırakılacağına inanmıyorum... Ama insan fena bir sınavda artık!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:43
Siyonistlerin Orta Doğu planına karşı kritik uyarı: İsrail ve ABD durmayacak!

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İsrail ve Gazze'deki soykırım destekçisi ABD Orta Doğu'ya ölüm yağdırmaya devam ediyor. Yıllardır sürdürülen işgal politikasının bir sonucu olduğu bilinen saldırıları Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu köşesine taşıdı.

YERYÜZÜNÜN İLAHİ PLAN TARAFINDAN SONUNA KADAR BAŞIBOŞ BIRAKILACAĞINA İNANMIYORUM
İsrail ve hamisi ABD'nin bu planı çok önceden hazırladığına dikkat çeken Babaoğlu, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirterek, "Çünkü paranın krallığına, dört nala koşturan zulüm düzenine ve karanlık zekâ oyunlarına teslim olmuş yeryüzünün İlahi Plan tarafından sonuna kadar başıboş bırakılacağına inanmıyorum..." ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ez-Zavayide bölgesindeki Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden alabilmek için kuyrukta bekledi. (AA)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ez-Zavayide bölgesindeki Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden alabilmek için kuyrukta bekledi. (AA)

İşte Babaoğlu'nun 18 Ekim tarihli yazısı:

Dünyanın gidişine bakarken...
Karamsar mıyım?
Gayet akılcı bir cevap istiyorsanız...
Evet!
Tersi mümkün değil...

***

Kötümser miyim?
Hayır!
O bambaşka bir şey...
Kötüye teslim olmaktır kötümserlik.

***

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde günlük yaşam devam ediyor. Gazze kentindeki Filistinliler, yıkılmış binalar arasında zor koşullara rağmen günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. (AA)İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde günlük yaşam devam ediyor. Gazze kentindeki Filistinliler, yıkılmış binalar arasında zor koşullara rağmen günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. (AA)

İyimser miyim?
Olmam gerekiyor...
Çünkü paranın krallığına, dört nala koşturan zulüm düzenine ve karanlık zekâ oyunlarına teslim olmuş yeryüzünün İlahi Plan tarafından sonuna kadar başıboş bırakılacağına inanmıyorum...

Ama İNSAN fena bir sınavda artık!
Adalet duygumuz bulanıklaşmamış olsaydı...
Burnunun dibinden ötesini göremeyen, banka hesaplarından başka bir "varlığı" olmayan insanlar hâline getirilmeseydik...
Yüz milyonlarca insan, Gazze'den haberi olmadan gününü kurtarmak için çırpınmaya mahkûm edilmemiş olsaydı...
"Elbette bu sınavdan da geçeceğiz" derdim.

Siyonistlerin Orta Doğu planına karşı kritik uyarı: İsrail ve ABD durmayacak!

Biden ve Netanyahu (AA)Biden ve Netanyahu (AA)

Lakin önce külahı önümüze koyup doğru bir muhasebe yapmalıyız.
Ve canımızı acıtan gerçeklerden kaçmadan tabii...
ABD ve İsrail bu yola yarısından dönmek için çıkmadılar.
Dünya kamuoyu veya başka dinamikler belki buna zorlayabilir onları...
Ama kendi istekleriyle bu yoldan dönmezler.
Durup dururken başlamadılar.
7 Ekim'le tetiklenmiş falan değiller.
Size olup bitenleri böyle anlatan yorumcular ya sersem ya da alçaktır.
Yaşananlar çok uzun zamandır hazırda bekleyen bir projenin yürürlüğe konulmasıdır...
Dolayısıyla koydukları hedefe ulaşmak isteyeceklerdir.

ABD Başkan adayları Trump ve Kamala (AA)ABD Başkan adayları Trump ve Kamala (AA)

ABD seçimleri, bla bla diye konuşup duranları da unutun!
Netanyahu soykırımını sürdürürken dünya kamuoyu oyalansın diye önüne sürülmüş bir tezgâha dönüştü bu iş...
Trump'ı veya Kamala'yı gerçekten bir siyaset aktörü gibi anlatanlara aldanmayın...
Olaylar büyüyerek sürecek...
Seyirci kalan kitlelerin de içlerini boşaltıp posalaştırıncaya kadar...
İstedikleri bu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in zulmünü her platformda dile getiriyor (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in zulmünü her platformda dile getiriyor (AA)

İşte bütün bunlar yüzünden diyorum ki...
Karamsarlığımız dikkat alanında kalsın, bir kambura dönüşmesin...
Dik duralım!
En sonunda...
Yanlış anlaşılmasın ama...
En sonunda, diyorum.
İNŞALLAH biz kazanacağız!

NOT DEFTERİ
Eve dönerken, kendi evine, başkalarını da düşün
(Unutma çadırların halklarını)
Yatıp yıldızları sayarken başkalarını da düşün
(Uyuyacak yer bulamayanları) (MAHMUT DERVİŞ / Badem Çiçeği Gibi)

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