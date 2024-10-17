TSK’ya iftira atmanın bedeli bu kadar mı? Şebnem Korur Fincancı’nın cezası belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabiler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

TAKVİM.COM.TR ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YI DEŞİFRE ETMİŞTİ

Takvim.com.tr TSK'ya iftira atan TTB ve Şebnem Korur Fincancı'nın skandallarını her fırsatta gündeme getirdi. TTB ve Fincancı, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sınır içindeki operasyonlara ve pandemi süreci de dahil her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı tavır aldı.

Şebnem Korur Fincancı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Takvim.com.tr Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini de ortaya çıkardı.

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