SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TSK'ya iftira atmanın bedeli bu kadar mı? Şebnem Korur Fincancı'nın cezası belli oldu

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, 'TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını' iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Şebnem Korur Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:36 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 14:07
TSK’ya iftira atmanın bedeli bu kadar mı? Şebnem Korur Fincancı’nın cezası belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabiler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Katıldığı PKK kanalında TSK'ya terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

Şebnem Korur Fincancı PKK kanalında TSK'ya iftira atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Şebnem Korur Fincancı PKK kanalında TSK'ya iftira atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

FİNCANCI'YA 50 BİNLİK CEZA!
Mehmetçiği iftiralarıyla hedef alan Şebnem Korur Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ne dedi? İşte Fincancı'nın açıklamaları

2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Şebnem Korur Fincancı PKK kanalında TSK'ya iftira atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Şebnem Korur Fincancı PKK kanalında TSK'ya iftira atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak 11 Ocak 2023'te tahliye edilmişti.

TAKVİM.COM.TR ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YI DEŞİFRE ETMİŞTİ
Takvim.com.tr TSK'ya iftira atan TTB ve Şebnem Korur Fincancı'nın skandallarını her fırsatta gündeme getirdi. TTB ve Fincancı, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sınır içindeki operasyonlara ve pandemi süreci de dahil her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı tavır aldı.

Şebnem Korur Fincancı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Şebnem Korur Fincancı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Takvim.com.tr Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini de ortaya çıkardı.

İşte o haberlerimiz:

Terör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancının Ermeni provokasyonu yeniden gündemde! Skandal sözlerle Türklüğü hedef aldıTerör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancının Ermeni provokasyonu yeniden gündemde! Skandal sözlerle Türklüğü hedef aldı
Terör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Ermeni provokasyonu" yeniden gündemde! Skandal sözlerle Türklüğü hedef aldı

Takvim.com.tr TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancıyla ilgili şok belgeye ulaştı: Adli Tıpta da teröristleri savundu polisleri suçlu ilan ettiTakvim.com.tr TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancıyla ilgili şok belgeye ulaştı: Adli Tıpta da teröristleri savundu polisleri suçlu ilan etti
Takvim.com.tr TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yla ilgili şok belgeye ulaştı: Adli Tıp'ta da teröristleri savundu polisleri suçlu ilan etti

Terör sevici çark etti! Şebnem Korur Fincancı’dan TSK’ya yönelik suçlamalarında pişkin savunmaTerör sevici çark etti! Şebnem Korur Fincancı’dan TSK’ya yönelik suçlamalarında pişkin savunma
Terör sevici çark etti! Şebnem Korur Fincancı'dan TSK'ya yönelik suçlamalarında pişkin savunma

SON DAKİKA