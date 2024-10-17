TSK’ya iftira atmanın bedeli bu kadar mı? Şebnem Korur Fincancı’nın cezası belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabiler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Katıldığı PKK kanalında TSK'ya terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.
Şebnem Korur Fincancı PKK kanalında TSK'ya iftira atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
FİNCANCI'YA 50 BİNLİK CEZA!
Mehmetçiği iftiralarıyla hedef alan Şebnem Korur Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Şebnem Korur Fincancı PKK kanalında TSK'ya iftira atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak 11 Ocak 2023'te tahliye edilmişti.
TAKVİM.COM.TR ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YI DEŞİFRE ETMİŞTİ
Takvim.com.tr TSK'ya iftira atan TTB ve Şebnem Korur Fincancı'nın skandallarını her fırsatta gündeme getirdi. TTB ve Fincancı, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sınır içindeki operasyonlara ve pandemi süreci de dahil her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı tavır aldı.
Şebnem Korur Fincancı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Takvim.com.tr Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini de ortaya çıkardı.
İşte o haberlerimiz: