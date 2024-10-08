Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat "Normalleşme İmralı'dan başlar" deyip İsrail'i övdü: Küstah sözler

Siyonistlerin kapıldığı Arz-ı Mev'ud hezeyanı, Türkiye için ciddi bir tehdit haline geldi. Bölge ateş çemberine dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir uyarı geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI: "İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTALIM"



Erdoğan artan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekip, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.



