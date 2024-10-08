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Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat "Normalleşme İmralı'dan başlar" deyip İsrail'i övdü: Küstah sözler

Türkiye'nin Orta Doğu'da artan tehdit ve İsrail'in Arz-ı Mev'ud melanetine karşı verdiği birlik görüntüsü PKK'yı huzursuz etti. Bahçeli'nin DEM Partililerin elini sıkması, CHP'nin Başkan Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşılaması Kandil'i zıplattı. PKK elebaşı Bese Hozat "Normalleşme İmralı'dan başlar" diyerek CHP'ye veryansın etti, DEM'in kulağını çekti. İsrail'i öven Hozat, Şam'a da "Türkiye ile normalleşmeyi bırak, bizimle masaya otur" çağrısı yaptı. Bu durum PKK'nın İsrail'in ileri uç karakolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ahmet Zeren takvim.com.tr Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:25 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:29
Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat Normalleşme İmralı’dan başlar deyip İsrail’i övdü: Küstah sözler

"Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" diyen İsrail'in yaktığı Gazze ve Lübnan'da yaktığı soykırım ateşiyle Orta Doğu'yu dizayn çabasına girişti.

Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat Normalleşme İmralı’dan başlar deyip İsrail’i övdü: Küstah sözler

Siyonistlerin kapıldığı Arz-ı Mev'ud hezeyanı, Türkiye için ciddi bir tehdit haline geldi. Bölge ateş çemberine dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir uyarı geldi.

Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat Normalleşme İmralı’dan başlar deyip İsrail’i övdü: Küstah sözler

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI: "İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTALIM"

Erdoğan artan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekip, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

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