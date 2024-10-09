"Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız."

E.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Arda Bateman" olarak adı geçen A.T. adlı çocuğun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce muhafaza altına alındığını duyurdu.

MODER EBU CEHİLLER İTİRAF ETTİ Devlete meydan okuyan modern Ebu Cehiller, yayınladıkları mesajda, "Bize benzer sahte oluşumlar her zaman olucaktır, sahte hesaplar, sahte gruplar, sahte platformlar kurulmaya devam edecek ve bunlarda bizi bulmanızı daha da zorlaştıncak. Hayvan öldüremezsiniz dediniz öldürdük. Pedofili içeriği oluşturamaz ve yayınlayamaz dediniz oluşturduk ve yayınladık. Dini ve milli değerlere sözlü ve fiziksel zarar veremezsiniz dediniz verdik İnsanlara fiziksel ve sözlü zarar veremezsiniz dediniz verdik Tekrar ediyorum her zaman vår olacağız bizi durduramazsınız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklaması (Sosyal medya)

"SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZDAN KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç teşkil eden içeriklere dikkati çekerek "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturmalar başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve toplumu suçtan korumanın hukuk devletinin görevi olduğunu vurgulayan Tunç, şu uyarılarda bulundu:

"Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

DİSCORD VE TELEGRAM ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER BÜYÜYOR



Discord ve Telegram, cinsel içerikli istismar, ve şantaj vakalarının en sık yaşandığı platformlar olarak dikkat çekiyor. Bu platformlarda sapkın grupların örgütlendiği, saldırıları övdüğü ve hatta saldırı planladıkları biliniyor