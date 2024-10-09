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Discord ve Telegram'daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Hz. Ebu Cehil ve C31K gruplarındaki paylaşımlar ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 4 kişinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız." dedi. Devlete meydan okuyan Hz. Ebu Cehil ve C31K grubundaki paylaşımlar ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:58
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi | Hz. Ebu Cehil ve C31K gruplarındaki paylaşımlar ortaya çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Siber zorbalara geçit yok

SİBER ZORBALIKLAR YAPANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Dün 2 kişinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız." dedi.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.

B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

UYGUNSUZ PAYLAŞIM YAPAN 2 KİŞİ DÜN YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen kişinin E.K. isimli çocuk olduğunun belirlendiğini vurguladı.

C31K grubunda paylaşılan içerikler (Sosyal medya)C31K grubunda paylaşılan içerikler (Sosyal medya)

E.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Arda Bateman" olarak adı geçen A.T. adlı çocuğun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce muhafaza altına alındığını duyurdu.

İki kişinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız."

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Bakan Yerlikaya'nın gözaltına alındığını duyurduğu isimlerin Telegram gruplarında çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı içerikleri paylaştığı ortaya çıktı.

Hz. Ebu Cehil grubu sosyal medyada devlete meydan okuyor (Ekran görüntüsü)Hz. Ebu Cehil grubu sosyal medyada devlete meydan okuyor (Ekran görüntüsü)

MODER EBU CEHİLLER İTİRAF ETTİ
Devlete meydan okuyan modern Ebu Cehiller, yayınladıkları mesajda, "Bize benzer sahte oluşumlar her zaman olucaktır, sahte hesaplar, sahte gruplar, sahte platformlar kurulmaya devam edecek ve bunlarda bizi bulmanızı daha da zorlaştıncak. Hayvan öldüremezsiniz dediniz öldürdük. Pedofili içeriği oluşturamaz ve yayınlayamaz dediniz oluşturduk ve yayınladık. Dini ve milli değerlere sözlü ve fiziksel zarar veremezsiniz dediniz verdik İnsanlara fiziksel ve sözlü zarar veremezsiniz dediniz verdik Tekrar ediyorum her zaman vår olacağız bizi durduramazsınız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklaması (Sosyal medya)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklaması (Sosyal medya)

"SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZDAN KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç teşkil eden içeriklere dikkati çekerek "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturmalar başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve toplumu suçtan korumanın hukuk devletinin görevi olduğunu vurgulayan Tunç, şu uyarılarda bulundu:

"Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

DİSCORD VE TELEGRAM ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER BÜYÜYOR

Discord ve Telegram, cinsel içerikli istismar, ve şantaj vakalarının en sık yaşandığı platformlar olarak dikkat çekiyor. Bu platformlarda sapkın grupların örgütlendiği, saldırıları övdüğü ve hatta saldırı planladıkları biliniyor

Discord'da kızların şantaja uğradığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Discord'da kızların şantaja uğradığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Özellikle Semih Çelik'in de bağlantılı olduğu iddia edilen "İncel" gruplarının bu platformlarda örgütlendiği konuşuluyor. "Sextortion" adı verilen ve cinsel içerikli görüntülerle tehdit ederek mağdurları maddi veya manevi sömürüye maruz bırakan suçlar bu uygulamalarda yaygınlaşıyor.

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Telegram'ın 700 milyonluk küresel kullanıcı tabanı, özellikle pandemi döneminde büyük bir artış gösterdi. Grup sohbeti işlevi sayesinde devasa büyüklükteki gruplar kurulabiliyor ve bu gruplar, sahte cinsel içerik üretmek için yapay zeka botları kullanarak suç işleyen ağlar tarafından da tercih ediliyor.

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DEVLET EL KOYDU: 4 BAKANLIKTAN ORTAK TOPLANTI
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetlerinin ardından, Türkiye'de Discord ve benzeri platformlara yönelik devlet müdahalesi gündeme geldi. İçişleri, Adalet, Ulaştırma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları konuya dair bir toplantı düzenledi.

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YASAK GÜNDEMDE Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 bakanlığın bu hafta sonu bir araya geldiğini belirterek, gençleri korumak amacıyla gerekli önlemleri almakta kararlı olduklarını söyledi.

Bakan, "Yasakçı bir zihniyetle değil, ancak gerekirse erişim engeli getirme konusunda adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(Fotoğraf: AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(Fotoğraf: AA)

Bakan Uraloğlu, ailelere de çağrıda bulunarak çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. "Çocuklarımızı kötü niyetli kişilerden korumak için ailelerimize büyük sorumluluk düşüyor. Onlarla daha fazla vakit geçirmeli, internette hangi sitelere girdiklerini kontrol etmeliyiz" dedi.

Cinsel istismar bataklığı: Discord! Devlet el attı!

Türkiye'de bu platformlara yönelik yasal düzenlemelerin artırılması beklenirken, aileler ve bireyler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının yarattığı tehlikelere karşı daha bilinçli olmaya davet ediliyor.

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