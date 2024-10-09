Discord’a erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?

Ankara 1. Sulh ceza hakimliği kararıyla tartışılan sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.
Ankara 1. Sulh ceza hakimliği kararıyla tartışılan sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.
"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.
Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BİLGİLERİ PAYLAŞMADILAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Discord'a erişimin engellendiğini anımsatarak, "Toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz." dedi.
Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil." diye konuştu.
"Sosyal medya üzerinden akran zorbalığı yapıldığı iddiaları ve bu konuda alınacak tedbirler" konusundaki soruyu cevaplayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Discord kapatıldı ya da erişime engel konuldu. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik. Burası tamamen kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Bu Discord, kendi bilgilerini, İP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada toplumdaki algıyı da beraber yürütmemizde fayda var."
Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. BTK'nin 'güvenliweb.org' diye adresimiz var. Çağrı merkezimiz, 141 var. Buraya gelen talepler üzerine gereğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.
TİKTOK VE TWİTCH YAYINLARINDA ŞİKAYET VAR
Uraloğlu, "Kapatmaların devamı gelir mi? Tiktok ve Twitch yayınlarında şikayet var" sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA DISCORD'U YASAKLADI
Öte yandan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandığını ifade edildi.
Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır."
Daha önce Roskomnadzor, Discord mesajlaşma programının yönetimine 947 yasadışı materyalin kaldırılması için bir talep göndermişti. Ancak kurumdan yapılan açıklamada, bu tür materyalleri içeren sayfaların hiçbir zaman kaldırılmadığını dile getirilmişti.
Roskomnadzor tarafından konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada ise, "Buna ek olarak, 2023 yılında mahkeme, yasadışı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle şirkete 6 milyon ruble para cezası verdi. Mesajlaşma programı mahkeme kararını görmezden geldi" cümleleri kaydedilmişti.
Mart 2024'ten bu yana Discord, Rusya'da yasadışı içeriği bağımsız olarak tanımlamak ve engellemekle yükümlü olan sosyal ağlar siciline dahil edilmiş ve şirkete yasanın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mahkeme 3.5 milyon ruble para cezası vermişti.
Kayıt verilerine göre, Temmuz 2024'ten bu yana Roskomnadzor ve Rusya İçişleri Bakanlığı, Discord sayfalarına ait 14 bağlantıyı Birleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne girmişti.
İSTİSMAR İDDİALARIYLA YASAKLANMASI GÜNDEMDE
'Sur kasabı'na destek veren sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları yönündeki iddialar gündeme düşmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığı, Discord'u inceleme altına aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yayılan videolar sonrası "Radarıma girdi, dehşete düşmemek elde değil. Discord ile ilgili gerekli adımlar atılacak" dedi.