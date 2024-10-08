CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?

KEREM KİTAY'IN SOSYAL MEDYA PROFİLİ (TAKVİM.COM.TR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ) LBGT SAPKINLIĞININ DESTEKÇİSİ Kitay'ın LGBT topluluğunun bir üyesi olduğu ve Instagram hesabında bu topluluğa ait bir bağlantının yer aldığı tespit edildi. Söz konusu bağlantı üzerinden ulaşılan Mahu adlı topluluğun internet sitesinde, kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüel kastı" olarak tanımladıkları görüldü.

KEREM KİTAY (TAKVİM.COM.TR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)



BU AHLAKSIZLIĞA HEP BERABER 'DUR' DİYELİM

AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısındaki gündem dışı konuşmasında, CHP Gençlik Kolları'nda görevli bir LGBT destekçisinin belediyede çalıştırılmaya başlandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bozkuş, belediyeye alınan personelle ilgili verdikleri soru önergesine cevap alamadıklarını dile getirdi.

Başkan İnan Güney'in, işe alımlarda tarafsız davranacağına dair söz vermesine rağmen, bu sözünü tutmadığını ifade eden Bozkuş, 'bu ahlaksızlığa hep beraber dur diyelim' dedi.



Bozkuş şu ifadelere yer verdi:

"Beyoğlu Belediyesi, belediyemizin anaokullarının koordinatörlüğüne eşcinsellik propagandası yapan ve toplumun ahlaki değerlerini "sorgulamaya"; bir başka deyişle yıkmaya odaklanan organizasyonlarla bağlantılı birini atamıştır. Bu atama, hem Türk aile yapısına hem de çocuklarını güvenle belediyemize emanet ettiğini düşünen velilerimize büyük bir ihanettir.



Sormak istiyorum:



1-Bu kişi bizim aile yapımızı ya da öğretmenlerimizi mi temsil ediyor?



2-Çocuklarımızı ne olduğu belli olmayan sapkın fraksiyonlara sempati devşiren kişilere mi emanet edeceğiz?



3-Bu atamanın sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Bu şahsın yetiştirdiği çocukların gelecekte hemcinsine karşı sapkın düşünceler geliştirmeyeceğini nereden bilebiliriz?



4-Eğer bu atamayı bilinçli yaptıysanız, anaokulu çağındaki yavrularımızı lgbt'ye yönlendirmekteki temel motivasyonunuz nedir? Çekirdekten mi beyinlerini yıkıyorsunuz?



5-Atanan kişinin aynı zamanda CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu göz önünde bulundurursak, fonladığınız bu şahıs tüm İstanbul gençliğine sapkın fikirlerini aşılamak gayesini güderken; Beyoğlu'nda staj mı yapmaktadır?



Dar gelirli ailelerimizin, çocuklarını bir umutla anaokullarına gönderirken, böylesi bir ideolojik propagandaya maruz kalmaları kabul edilemez. Belediye yönetiminin derhal bu yanlıştan dönmesi ve çocuklarımızı yeniden değerlerimize sahip çıkacak koordinatörlere emanet etmesi gerekmektedir. Bugün hassasiyet sahibi tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bu aile düşmanlarına tepkimizi her yerde gösterelim. Türk aile yapımıza sahip çıkalım, çocuklarımızın geleceğini bu sapkınlardan koruyalım!"