CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' başkanlığı yapan Kerem Kitay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in oluruyla Anaokullarından Sorumlu Koordinatör olarak görevlendirildi.
CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' başkanlığı yapan Kerem Kitay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in oluruyla Anaokullarından Sorumlu Koordinatör olarak görevlendirildi.
LBGT SAPKINLIĞININ DESTEKÇİSİ
Kitay'ın LGBT topluluğunun bir üyesi olduğu ve Instagram hesabında bu topluluğa ait bir bağlantının yer aldığı tespit edildi. Söz konusu bağlantı üzerinden ulaşılan Mahu adlı topluluğun internet sitesinde, kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüel kastı" olarak tanımladıkları görüldü.
BU AHLAKSIZLIĞA HEP BERABER 'DUR' DİYELİM
AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısındaki gündem dışı konuşmasında, CHP Gençlik Kolları'nda görevli bir LGBT destekçisinin belediyede çalıştırılmaya başlandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bozkuş, belediyeye alınan personelle ilgili verdikleri soru önergesine cevap alamadıklarını dile getirdi.
Başkan İnan Güney'in, işe alımlarda tarafsız davranacağına dair söz vermesine rağmen, bu sözünü tutmadığını ifade eden Bozkuş, 'bu ahlaksızlığa hep beraber dur diyelim' dedi.
Bozkuş şu ifadelere yer verdi:
"Beyoğlu Belediyesi, belediyemizin anaokullarının koordinatörlüğüne eşcinsellik propagandası yapan ve toplumun ahlaki değerlerini "sorgulamaya"; bir başka deyişle yıkmaya odaklanan organizasyonlarla bağlantılı birini atamıştır. Bu atama, hem Türk aile yapısına hem de çocuklarını güvenle belediyemize emanet ettiğini düşünen velilerimize büyük bir ihanettir.
Sormak istiyorum:
1-Bu kişi bizim aile yapımızı ya da öğretmenlerimizi mi temsil ediyor?
2-Çocuklarımızı ne olduğu belli olmayan sapkın fraksiyonlara sempati devşiren kişilere mi emanet edeceğiz?
3-Bu atamanın sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Bu şahsın yetiştirdiği çocukların gelecekte hemcinsine karşı sapkın düşünceler geliştirmeyeceğini nereden bilebiliriz?
4-Eğer bu atamayı bilinçli yaptıysanız, anaokulu çağındaki yavrularımızı lgbt'ye yönlendirmekteki temel motivasyonunuz nedir? Çekirdekten mi beyinlerini yıkıyorsunuz?
5-Atanan kişinin aynı zamanda CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu göz önünde bulundurursak, fonladığınız bu şahıs tüm İstanbul gençliğine sapkın fikirlerini aşılamak gayesini güderken; Beyoğlu'nda staj mı yapmaktadır?
Dar gelirli ailelerimizin, çocuklarını bir umutla anaokullarına gönderirken, böylesi bir ideolojik propagandaya maruz kalmaları kabul edilemez. Belediye yönetiminin derhal bu yanlıştan dönmesi ve çocuklarımızı yeniden değerlerimize sahip çıkacak koordinatörlere emanet etmesi gerekmektedir. Bugün hassasiyet sahibi tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bu aile düşmanlarına tepkimizi her yerde gösterelim. Türk aile yapımıza sahip çıkalım, çocuklarımızın geleceğini bu sapkınlardan koruyalım!"
KİM BU KEREM KİTAY?
Bu bağlamda Takvim.com.tr Kerem Kitay'ın dosyasını sizler için açtı. Peki kim bu Kerem Kitay? Nedir bu Mahu? İşte tüm detaylar...
DİKKAT ÇEKEN İKİ İSİM
CHP'li belediyenin skandal Kerem Kitay atamasının yanında İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren de dikkat çekiyor.
Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren çocuklarla ilgili görevlerdeki bu iki isim Compagnie Mahu ismindeki Fransa merkezli sözde bir sanat derneğinin İstanbul sorumluları olarak görev yapmakta.
NEDİR BU MAHU?
Fransa merkezli sözde sanat derneğini olan Mahu, sapkınlığın adeta yuvası haline gelmiş bir yer.
Özellikle çocuklar için büyük tehlike olan ve LGBT'yi savunan sözde sanat derneği kendini, "Vaftiz ve düğünlerde şarkı söylemeye ve dans etmeye davet eden geleneksel bir Endonezya transseksüel kastıdır. Para için, kendilerinin üçüncü cinsiyet oldukları inancı, yeni doğmuş bebeğe veya gelin ve damadın aşırı cinsel enerjisini ve dolayısıyla şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluğu getirebilirler" ifadeleriyle tanımlıyor.
Sözde sanat derneği 2019 yılında Türkiye'de 6 gün süren bir faaliyette bulunduklarına dair bir paylaşım yapmış ve Mahu'nun Türkiye sorumlusu Merve Oduk Özeren ve Kerem Kitay'a teşekkür etmişti.
EŞCİNSELLER İÇİN PORNOGRAFİK TİYATRO REZİLLİĞİ
Öte yandan Özeren ve Kitay'ın organizasyonu birlikte yürüttükleri Stan Briche ismi de dikkat çekiyor.
Stan Briche, Mahu'nun en önemli yöneticilerinden birisi, aynı zamanda da oyuncu ve tiyatrocu. Mahu bünyesinde eşcinseller için pornografik tiyatro oyunları sergiliyor.
MAHU'DA FOTOĞRAFLARI DURMAYA DEVAM ETMEKTE
Her türlü rezilliğin olduğu Mahu da İBB Çocuk kampları sorumlusu Merve Oduk Özeren ve Beyoğlu Belediyesi Okul Öncesi Çocuklar Koordinatörü Kerem Kitay'ın fotoğrafları hala durmaya devam etmekte.
ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE DİYEREK İSYAN ETTİ
Eşcinselliğe, satanizme ve çocuklara özel ilgisi olan MAHU örgütüne üye kişilerin, çocuklarla ilgili kademelere atanması büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılar, "Çocuklarımız tehlikede!" diyerek isyan etti.