Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti

Türkiye, satanist kasap Semih Çelik'in işlediği kan donduran cinayetlerle sarsıldı. Vahşet sonrası sosyal medya platformlarındaki güvenlik açığı ve sapkınlık bir kez daha gündem oldu.

Çelik'e, Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında destek veren sapkınların olduğu ortaya çıktı.



Discord çukurundaki sapıkların bununla da yetinmeyerek kız çocuklarını tuzağa düşürüp cinsel istismar ve şantajda bulundukları belirlendi.