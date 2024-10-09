Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti

Türkiye, satanist kasap Semih Çelik'in işlediği kan donduran cinayetlerle sarsıldı. Vahşet sonrası sosyal medya platformlarındaki güvenlik açığı ve sapkınlık bir kez daha gündem oldu.
Çelik'e, Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında destek veren sapkınların olduğu ortaya çıktı.
Discord çukurundaki sapıkların bununla da yetinmeyerek kız çocuklarını tuzağa düşürüp cinsel istismar ve şantajda bulundukları belirlendi.
İÇİŞLERİ VE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti.
Küçük kız çocuklarına şantaj yapıp istismar eden Discord grubunun yönetcilerinden olan Tunahan Develioğlu yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mağdur olan E.N.B. isimli çocuğun muhafaza altına aldığını duyurdu. Tunahan Develioğlu'nun ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Discord sapığı Tunahan Develioğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)
DİSCORD SAPIĞI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlı buradaki sorgusunun ardından "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.