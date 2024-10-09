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Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti

Sosyal medya platformu Discord, sapkınlık yuvası oldu. Satanist kasap Semih Çelik'in işlediği vahşi cinayetlere destek verilen platformda küçük kız çocuklarının tehdit, şantaj ve istismar edildiği tespit edildi. Discord istismarcılarından biri olan Tunahan Develioğlu Ankara'da yakalandı. Develioğlu,"şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 17:42 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 17:55
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti

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Türkiye, satanist kasap Semih Çelik'in işlediği kan donduran cinayetlerle sarsıldı. Vahşet sonrası sosyal medya platformlarındaki güvenlik açığı ve sapkınlık bir kez daha gündem oldu.

Çelik'e, Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında destek veren sapkınların olduğu ortaya çıktı.

Discord çukurundaki sapıkların bununla da yetinmeyerek kız çocuklarını tuzağa düşürüp cinsel istismar ve şantajda bulundukları belirlendi.

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İÇİŞLERİ VE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti.

Küçük kız çocuklarına şantaj yapıp istismar eden Discord grubunun yönetcilerinden olan Tunahan Develioğlu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mağdur olan E.N.B. isimli çocuğun muhafaza altına aldığını duyurdu. Tunahan Develioğlu'nun ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Discord sapığı Tunahan Develioğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Discord sapığı Tunahan Develioğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

DİSCORD SAPIĞI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı buradaki sorgusunun ardından "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.

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DİSCORD'A DA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Discord'a da erişim engeli getirildi.

Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve birbiri ardına yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulandı. Verilen erişim engeli kararı, ilgili hakimlik tarafından kaldırılabilecek.

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