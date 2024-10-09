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Discord erişim engeli kararı BTK tarafından uygulandı! Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? | Discord'un erişim engeli kararında 8. madde detayı

İstanbul’da önce Eyüpsultan’da Ayşenur Halil’i sonra Fatih Surları’nda İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik ile gündeme gelen Discord, bilgi paylaşmadığı için erişime engellendi. Söz konusu karar BTK tarafından da uygulandı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Discord’un erişime engellenmesinde 8. Madde detayı!

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:48 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:04
Discord erişim engeli kararı BTK tarafından uygulandı! Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? | Discord’un erişim engeli kararında 8. madde detayı

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Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve birbiri ardına yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulandı.

Derlenen bilgiye göre, son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve internet ortamında işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulamaları ilgili kurum ve kuruluşlarca sıkı takibe alındı.

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Bu kapsamda, Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesinin ardından mesajlaşma platformu Discord'a ilişkin Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları yetkililerinin katılımıyla hafta sonunda toplantı yapıldı. Toplantıda konuya ilişkin alınacak tedbirler kapsamlı olarak değerlendirildi.

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ANKARA 1. SULH CEZA MAHKEMESİNDEN FLAŞ KARAR
Platformda, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un 8/1 maddesinde yer alan "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılığın talebini değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, delilleri göz önünde bulundurarak Discord'a erişimin engellenmesi kararını verdi.

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ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI, ŞANTAJ, MÜSTEHCENLİK...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde, 5 Ekim'de "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalı üzerinden özellikle yaşı küçük çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta yayınladıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve müstehcenlik içeren çok sayıda içeriğin Discord kanalında paylaşıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemlerine başlandığı ifade edilen talepte, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından gönderilen rapora dikkati çekildi. Raporda, "Bu tür grupların, çocukların ve gençlerin cinsel kimliklerini şekillendirme süreçlerini manipüle ederek kimlik kargaşasını pekiştirebildiği ve topluma karşı bir başkaldırı sembolü olarak ayrıca bu mecralarda şantaj ve izleme sayılarıyla gelir elde ettikleri, kolay para kazanmanın yolunu bulmaları sebebiyle satanizmi cazip gösterdiği görülmüştür." tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.

Talepte, Discord'un, çocukların istismarına neden olan, şiddeti teşvik edici ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bir platform olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Söz konusu mahkeme kararının BTK'ye iletilmesinin ardından, Kurum Başkanı tarafından Discord uygulaması Türkiye'den erişime kapatıldı.

Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.

İnternet ortamında işlenen suçlara ilişkin kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen "7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ağ sağlayıcıları ile ilgili hükümleri de 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

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8. MADDE DETAYI
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8 maddesi şöyle:

"(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan intihara yönlendirme (Madde 84), çocukların cinsel istismarı (Madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (Madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (Madde 194), müstehcenlik (Madde 226), fuhuş (Madde 227), kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (Madde 228) suçlarını oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir.

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçlar, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan suçlar, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlarda da erişim engeli getirilir.

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(2) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hakimin onayına sunar ve hakim kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(3) Hakim, mahkeme veya cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Kuruma gönderilir.

(17) (Ek:17/10/2019-7188/36 md.) Bu maddenin 2'nci, 4'üncü ve 14'üncü fıkraları kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölümle ilgili olarak (URL vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir."

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay

RESMEN BATAKLIK
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık Discord'daki sanal çetenin nasıl işlediğini şu sözlerle anlattı:

Bir sunucu kuruluyor. Altına yazılı, görsel ve işitsel bir kanal açılıyor. Daha sonra bu kanallar gizli hale getiriliyor. Zaten kullanıcılar anonim. Rumuzun başına koyulan kodla birlikte aynı sanal cemaate üye olduğum bu sayede ortaya çıkmış oluyor. O bir şifre gibi. Şifreyi koyanlar birbirini bu sayede tanımış oluyor. Daha sonra sosyal medyadan birbirlerini kışkırtarak sanal çetenin bir üyesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bundan sonraki süreçte referans aracılığıyla gizli gruba dahil olmuş oluyorsunuz.

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"İNSAN NASIL DOĞRANIR VİDEOSU"

Mesela Semih Çelik'in yapmış olduğu konuşmalara baktığınızda insan nasıl doğranır diye videosu var balığın nasıl doğrandığını anlatıyor balık üzerinden insan bakın böyle doğranır diyor. Bilinçaltına da bu mesajları göndermiş oluyor.

"SANAL ORTAM ÇOK DAHA TEHLİKELİ"

Genelde bunlar ailelerinin ilgi şefkat göstermediği ya da ailelerinin ilgilenmediği çocuklar olmuş oluyor. Sanal ortam fiziksel ortamdan çok daha tehlikeli bir nokta. En ufak bir boşluğu kaldırmayacak bir noktaya geldi.

TikTok bunların yanında melek kalır diyordum. Farklı mecralar da var.

Burada kişisel bilgileri çalarak çocuklara şantaj yapılıyor.

Burada ön büyük sorun şu, bataklığı kurutmamız çok önemli sinekleri öldürmekten ziyade."

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DİSCORD NEDİR?
ABD merkezli Discord platformu, anında mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma ve içerik paylaşma gibi özellikleri olan bir uygulama.

2015'te kurulan platformun Haziran 2024 verilerine göre aylık yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Kullanıcılar, platformun içinde kurulan "sunucular" vasıtasıyla kendi topluluklarını yaratabiliyor ve bu sunucularda paylaşımlar yapabiliyor.

Ağırlıklı olarak oyunseverlerin kullandığı platform ilk olarak çevrimiçi oyunlar için sesli iletişim özelliği ile ön plana çıkmıştı.

Rusya, uygunsuz kabul ettiği bine yakın içeriğin platformdan kaldırılmaması üzerine 8 Ekim 2024'te Discord'a erişim engeli getirdi.

Discord, 2023'te ABD Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgelerin platformdaki bir sunucu üzerinden sızdırılmasının ardından da gündeme gelmişti.

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