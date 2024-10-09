Sarraflar peşinde koşuyor! Eski 50.000 tl’lik banknotu bulan servet sahibi oldu! Tanesi tam 25.000 tl...

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Koleksiyon dünyasında büyük bir heyecan yaratan nadir 50.000 TL'lik eski banknotlar, yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın elinde bulunan ve hatalı basım olduğu iddia edilen bu özel banknotlar, tanesi 25.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

İnternette satılan eski para 🔍 Neden Bu Kadar Değerli? Uzmanlar, hatalı basım olarak bilinen bu tür banknotların, koleksiyon dünyasında nadirlik ve basım hatası gibi özellikleri nedeniyle yüksek bir maddi değere sahip olduğunu belirtiyor. 💵 Özellikle bu tarz hatalı basım paralar, para koleksiyoncularının dikkatini çekiyor ve açık artırmalarda yüksek fiyatlarla satılabiliyor. Ancak, bu banknotların gerçekliğinin ve orijinalliğinin doğrulanması, sahtecilik vakaları nedeniyle büyük önem taşıyor.