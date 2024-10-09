Osmaniye merkezli PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, geçmişte Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Osmaniye merkezli Adana, Mersin, Mardin, Hatay ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

İkametlerdeki aramada ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.