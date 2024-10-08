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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın canlı bombası Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:11
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın canlı bombası Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge'yi Suriye/Amude'de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

PKK'lı terörist Hezal Belge (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist Hezal Belge (Takvim.com.tr)

"Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Hezal Belge, PKK/YPJ içerisinde uzun süredir faaliyet gösteriyordu. PKK'lı terörist Belge, PKK'nın Suriye'deki kadın askeri kanadı YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ediyordu.

PKK'nın canlı bombası (Takvim.com.tr)PKK'nın canlı bombası (Takvim.com.tr)

PKK'NIN CANLI BOMBASI
PKK/YPJ'li Hezal Belge, Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Hezal Belge, birçok eylem denemesini, güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremedi ve her seferinde ileri bir tarihe erteledi.

PKK'lı terörist Hezal Belge (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist Hezal Belge (Takvim.com.tr)

Türkiye'de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK/YPJ'li Hezal Belge'yi öncelikli hedef listesine koydu.

MİT'in uzun süren takibi neticesi H. BELGE'nin son olarak Amude'de olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edildi. Operasyon için uygun şartların oluşması ile Hezal Belge, MİT'in Suriye/Amude'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Jinda Gundikramo kod Hezal BELGE örgütün sözde sorumlularından (Takvim.com.tr)Jinda Gundikramo kod Hezal BELGE örgütün sözde sorumlularından (Takvim.com.tr)

JİNDA GUNDİKRAMO KOD HEZAL BELGE KİMDİR?

Jinda Gundikramo kod Hezal Belge, 2004'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt üst yönetimi tarafından 2015'te PKK/YPJ Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçti 2019'da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2021'de PKK/YPJ Kamışlı sözde sorumlularından iken girdiği çatışmada başından yaralandı. Irak/Süleymaniye'de tedavi gördü, daha sonra tekrar Suriye'ye geçti. Belge, 2023'te PKK/YPG Kahtaniye Kongra-Star sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi. Son olarak da 2024'te PKK/YPG içerisinde Amude'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

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