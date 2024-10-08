MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın canlı bombası Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge etkisiz hale getirildi

MİT'in uzun süren takibi neticesi H. BELGE'nin son olarak Amude'de olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edildi. Operasyon için uygun şartların oluşması ile Hezal Belge, MİT'in Suriye/Amude'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Türkiye 'de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK/YPJ'li Hezal Belge 'yi öncelikli hedef listesine koydu.

Jinda Gundikramo kod Hezal BELGE örgütün sözde sorumlularından (Takvim.com.tr)

JİNDA GUNDİKRAMO KOD HEZAL BELGE KİMDİR?

Jinda Gundikramo kod Hezal Belge, 2004'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt üst yönetimi tarafından 2015'te PKK/YPJ Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçti 2019'da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2021'de PKK/YPJ Kamışlı sözde sorumlularından iken girdiği çatışmada başından yaralandı. Irak/Süleymaniye'de tedavi gördü, daha sonra tekrar Suriye'ye geçti. Belge, 2023'te PKK/YPG Kahtaniye Kongra-Star sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi. Son olarak da 2024'te PKK/YPG içerisinde Amude'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.