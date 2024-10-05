CHP’de adaylık kavgası sürüyor! Kaset yine başa sardı! Özgür Özel’e ’özel’ darbe! Kim işin neresinde?

Geçtiğimiz günlerde Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu 'nun 'ahmak' davasını bahane ederek adaylığını açıklayacağını iddia etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

"Ahmak" oyununu gören Mansur Yavaş ise İmamoğlu'na "Her akşam CHP'nin adayı kim olacak tartışmalarını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkın hizmet etmeye odaklanacağız" diyerek mesaj verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise duruma müdahale ederek "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı frenlemek istedi.