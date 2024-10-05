CHP’de adaylık kavgası sürüyor! Kaset yine başa sardı! Özgür Özel’e ’özel’ darbe! Kim işin neresinde?

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylık kavasında sular durulmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasını bahane ederek adaylığını açıklayacağını iddia etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylık kavasında sular durulmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasını bahane ederek adaylığını açıklayacağını iddia etti.
"Ahmak" oyununu gören Mansur Yavaş ise İmamoğlu'na "Her akşam CHP'nin adayı kim olacak tartışmalarını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkın hizmet etmeye odaklanacağız" diyerek mesaj verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise duruma müdahale ederek "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı frenlemek istedi.
ÇATIŞMA ALEVLENDİ
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde TBMM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamayan CHP'lilerin Erdoğan'ı ayakta karşılaması ise CHP'deki iç çatışmayı alevlendirdi.
Daha önce "Makama saygıda kusur yok" diyen Özgür Özel'in vekillere "Cumhurbaşkanı kürsüye gelirken ve uğurlanırken ayağa kalkın" talimatı verdiği öğrenildi.
Özel'in parti içindeki kişilerin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesini istediği bir mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.
Özel, oturum sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'in açmakla görevli kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok." dedi.
KILIÇDAROĞLU FIRSATI KAÇIRMADI
Ancak parti içinde bu durumdan hoşnut olmayan siyasi aktörler, tek tek konuşmaya başladı.
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen ilk kişi ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ HEDEF ALDI
Özgür Özel'in "normalleşme" siyasetine sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, yaptığı hamlelerle daha önce Özel ve ekibini sendeletmişti.
Bu taktiğine devam eden Kılıçdaroğlu, Özel ve CHP'lilerin Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında açıkça Özel'i hedef alarak şunları "Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız. (...) Unutulmasın ki hiçbir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!" dedi.
YASAK AŞK İDDİASI ORTAYA ATILDI
Özel, ve ekibi parti içi seslere rağmen geri adım atmasa da Kılıçdaroğlu elini büyüttü. Medya ayağı ile CHP genel başkanının özel hayatı hedef alındı.
Çeşitli haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. İddia bununla da sınırlı kalmadı. Özel'in ayağının bu ilişki ile alakalı çıkan bir kavgada kırıldığı öne sürüldü.
YASAK AŞK İDDİASINA AÇIKLAMA GELDİ
Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Gülşah Durbay, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.
"Bu açıklama kentim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için" başlığıyla bir video yayınlayan Durbay, İftiraya uğradığını belirterek, iddiayı dile getiren 100'lerce kişiyi mahkemeye verdiğini söyledi. Kolon kanseri olduğunu açıklayan Durbay, "Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim" dedi.
Durbay, hastalığını öğrendiği günden itibaren kendisine en çok destek veren kişinin ise Özgür Özel ve eşi Didem Özel olduğunu vurguladı.
KASET KOMPLUSU AKILLARA GELDİ
Çıkan bu haberler, Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosunu akıllara getirdi.
Komplonun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala ise Kılıdaçoğlu'nun rakibi olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, benzer bir yöntemle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.
"KOLTUK HIRSI PARTİ KİMLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuyla ilgili CHP içinde "ahlaksızca ve namussuzca" ithamlarda bulunanlar olduğunu belirterek,
"İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz."ifadelerini kullanmıştı.
"KURT KUZUYU YEMEYİ KAFAYA KOYDU"
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu kavganın sonu karakolda mı kurultayda mı biter, kurt kuzuyu yiyebilir mi bilemem ama Özgür Özel, giderek yalnızlaşıyor. Dün de İstanbul'da gittiği hiçbir toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmaması, CHP kulislerinde bir tepki olarak yorumlandı. Bu tepkinin nedeni, özel hayata ilişkin söylentiler miydi yoksa son televizyon röportajında söylediği, "Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak" sözleri miydi belli değil ama şu aşamadan sonra CHP'de işler çok karışacak görünüyor. İlk hedefe konulan da Özgür Özel... Bir CHP'li bu durumu şöyle yorumluyor: "Klasik hikâyedir; kurt kuzuyu yemeyi kafaya koymuş, suyu bulandırma bahane..." değerlendirmesinde bunlundu.