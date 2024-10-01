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CHP 'Özgür'leşti! Özel'den vekillere "Erdoğan Meclis'e geldiğinde ayağa kalkın" talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten 'Özgür'leşti. Kılıçdaroğlu döneminde TBMM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamaya tenezzül etmeyen CHP'lilerin bugün Erdoğan'ı ayakta karşılayacağı öğrenildi. Daha önce "Makama saygıda kusur yok" diyen Özgür Özel vekillere "Cumhurbaşkanı kürsüye gelirken ve uğurlanırken ayağa kalkın" talimatı verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:38 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:54
CHP ’Özgür’leşti! Özel’den vekillere Erdoğan Meclis’e geldiğinde ayağa kalkın talimatı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Daha sonra Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Özgür Özel'den CHP'li vekillere giden talimat (X)Özgür Özel'den CHP'li vekillere giden talimat (X)


CHP 'ÖZGÜR'LEŞTİ! BAŞKAN ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILAYACAKLAR

"Daha önce maka saygıda kusur yok" diyerek Başkan Erdoğan'la görüşmeler yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "CHP gerçekten 'Özgür'leşmiş" dedirten bir talimat verdi.

Özel, CHP'li kurmay ve vekillere Başkan Erdoğan'ın ayakta karşılanmasına ilişkin talimat verdi. Kararın CHP Grup Başkanvekli Murat Emir tarafından vekillere mesaj yoluyla bildirildiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda (Takvim.com.tr / Arşiv)


KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE MİLLİ İRADEYİ YOK SAYMA GELENEĞİ

CHP'li vekiller, Özgür Özel öncesi dönemde Başkan Erdoğan Genel Kurulu girdiğinde ayağa kalkmayarak tavır sergiliyordu.

Kılıçdaroğlu döneminde gelenek haline gelen milli iradeyi yok sayan bu uygulama büyük tepki çekiyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevini ziyaret etti: Gurur kaynağıCHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevini ziyaret etti: Gurur kaynağı

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