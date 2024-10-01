CHP 'Özgür'leşti! Özel'den vekillere "Erdoğan Meclis'e geldiğinde ayağa kalkın" talimatı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) Daha sonra Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Özgür Özel'den CHP'li vekillere giden talimat (X)





CHP 'ÖZGÜR'LEŞTİ! BAŞKAN ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILAYACAKLAR



"Daha önce maka saygıda kusur yok" diyerek Başkan Erdoğan'la görüşmeler yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "CHP gerçekten 'Özgür'leşmiş" dedirten bir talimat verdi.



Özel, CHP'li kurmay ve vekillere Başkan Erdoğan'ın ayakta karşılanmasına ilişkin talimat verdi. Kararın CHP Grup Başkanvekli Murat Emir tarafından vekillere mesaj yoluyla bildirildiği öğrenildi.