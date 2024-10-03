CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İsrail konusunda hükümeti desteklediklerini belirten Özel, "İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



KAPALI OTURUM TALEBİ



"Kapalı oturum" talebinde bulunan Özel, "Bir bilgilendirme yapılması gerek" ifadelerini kullandı.