CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail konusunda hükümeti desteklediklerini belirten Özel, "İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
KAPALI OTURUM TALEBİ
"Kapalı oturum" talebinde bulunan Özel, "Bir bilgilendirme yapılması gerek" ifadelerini kullandı.
CHP ÖZEL'İN TALİMATIYLA ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILADI
CHP geride bıraktığımız gün de "Makama saygıda kusur yok" diyen Özgür Özel'in talimatıyla Başkan Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşılamıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ UYARI: İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tarihi bir uyarıda bulunmuş, Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekip, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır"
demişti.
"Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" diyen Erdoğan, bedeli her ne olursa olsun İsrail
'in karşısında durmaya devam edeceklerini söylemişti.