Eskişehir’de CHP’li Meclis Üyesi Nazan Erşahin’e imar kıyağı: 10 milyondan 100 milyona fırladı

Tepebaşı Belediyesi İmar Komisyon Raporu (Fotoğraf: Sabah)

CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde önceki oylamada kabul edilen imar değişikliği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin karşı çıkmasına rağmen CHP'nin oy çoğunluğuyla onaylandı.

CHP'li Nazan Erşahin

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Söz konusu değişiklik talebi, bizzat CHP'li üye tarafından değil de avukatı tarafından meclise sunulurken, bu durumun etik olmayan bir durumu örtbas etme çabası olduğu ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, bu talebin daha önce CHP'li eski başkan Yılmaz Büyükerşen döneminde reddedildiği bilgisi de ortaya çıktı.