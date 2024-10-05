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Eskişehir'de CHP'li Meclis Üyesi Nazan Erşahin'e imar kıyağı: 10 milyondan 100 milyona fırladı

CHP'nin şaibeli işlerine bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'de CHP meclis üyesi Nazan Erşahin'e ait 15 dönümlük tarla, belediye meclisi kararıyla sanayi alanına çevrildi. İmar planında yapılan bu değişiklikle, 10 milyon TL değerindeki tarla, 100 milyon TL'lik arsaya dönüştü.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 09:28
Eskişehir’de CHP’li Meclis Üyesi Nazan Erşahin’e imar kıyağı: 10 milyondan 100 milyona fırladı

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90 MİLYONLUK DEĞER ARTIŞI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Nazan Erşahin'e ait tarla vasfındaki 10 milyon TL değerindeki arazinin statüsünü sanayi alanına dönüştürmesiyle, alanın değeri 90 milyon TL arttı.

CHP'NİN OYLARIYLA GEÇTİ
Tepebaşı Belediyesi'nden başlayan süreç, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin karşı oylarına rağmen CHP'nin oylarıyla kabul edildi.

Tepebaşı Belediyesi İmar Komisyon Raporu (Fotoğraf: Sabah)Tepebaşı Belediyesi İmar Komisyon Raporu (Fotoğraf: Sabah)

CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde önceki oylamada kabul edilen imar değişikliği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin karşı çıkmasına rağmen CHP'nin oy çoğunluğuyla onaylandı.

CHP'li Nazan ErşahinCHP'li Nazan Erşahin

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ
Söz konusu değişiklik talebi, bizzat CHP'li üye tarafından değil de avukatı tarafından meclise sunulurken, bu durumun etik olmayan bir durumu örtbas etme çabası olduğu ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, bu talebin daha önce CHP'li eski başkan Yılmaz Büyükerşen döneminde reddedildiği bilgisi de ortaya çıktı.

100 MİLYONLUK ARSA
Tepebaşı ilçesindeki 11327 ada, 1, 53, 52 ve 56 parsellerde bulunan tarlanın, imar değişikliği öncesinde 10 milyon TL olan değeri, plan değişikliği sonrası 100 milyon TL'ye yükseldi.

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