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TBMM İsrail tehdidine karşı toplanacak! Numan Kurtulmuş açıkladı: Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ve Suriye'yi hedef alarak katliamlara devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek.” sözleri sonrası CHP cephesinden TBMM’de kapalı bir oturum yapılması talebi gelmişti. Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için toplanacağını açıkladı. Kurtulmuş, toplantının tarihini de paylaştı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 11:04
TBMM İsrail tehdidine karşı toplanacak! Numan Kurtulmuş açıkladı: Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor

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İşgalci İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in saldırgan tavrı 'bir sonraki hedef Türkiye mi?' sorusunu da alevlendirdi. İşgalci devletin Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı da yeniden gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada "İsrail'in hedefinde Türkiye de var." şeklinde bir uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlediği anlar (Fotoğraf: AA)İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlediği anlar (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI
Erdoğan Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek." şeklinde konuşmuştu.

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)



CHP KAPALI OTURUM İSTEDİ
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de kapalı bir oturum yapılmasını talep etti.


MECLİS İSRAİL TEHDİDİ İÇİN TOPLANIYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı.

Kurtulmuş, "Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek." dedi.

Meclis'ten bir görüntü Fotoğraf: AAMeclis'ten bir görüntü Fotoğraf: AA

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi. Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum. Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.


Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fotoğraf: AATBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fotoğraf: AA


Dün bölgesel tehditlerden bahsederken çok uzakta olan tehditlerden bahsediyorduk. İşte 2 buçukluk mesafede... Yangın artık kapımıza geldi. İsrail Orta Doğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmaya başlanması, dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. İsrail dokunulmaz bir ülke değildir. 'İsrail'e dokunulamaz' düşüncesi vardı hayır öyle değil. ABD'nin bu tavrının bütün dünyanın görmesi lazım. Ne demek 'ölçülü saldırı'. Burada bir akıl tutulması vardır. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz. Geriye İsrail'in bir tek nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor, İran'ın Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediliyor.

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