Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak

Arz-ı Mev'ud melanetine kapılan İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Orta Doğu'da yeni bir düzen kurmaya niyetlendi.
Zamane Hitler'i olarak anılan Netanyahu'nun açık açık "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" açıklaması hafızalardaki yerini korurken Gazze'de yanan soykırım ateşinin Lübnan'a sıçraması İsrail'in durmayacağını gözler önüne serdi.
Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (AA)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ UYARI: İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK
Bölge ateş çemberine dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir uyarı geldi.
TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Erdoğan artan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekip, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" diyen Erdoğan, bedeli her ne olursa olsun İsrail'in karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İsrail ağzıyla küstah tehdit (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
PKK ARZ-I MEV'UD SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU: "SAVAŞIN MERKEZİ TÜRKİYE"
Terör örgütü PKK ise Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyunup İsrail ve ABD'nin arka tekeri olduğunu kanıtladı. PKK elebaşı Duran Kalkan İsrail ağzıyla Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.
Lübnan'a düşen bombalar sonrası Kandil'deki ininden başına çıkaran Kalkan, "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir" diyecek kadar ileri gitti.