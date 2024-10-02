Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İsrail ağzıyla küstah tehdit (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) SAHİPLERİNİN SESİ OLDU: "YENİ ENERJİ DENKLEMİNDE TÜRKİYE 'YE YER YOK" "Enerji yoluna göre yeni bir Orta Doğu şekillendirilmek isteniliyor" diyerek sahiplerinin sesi olan Kalkan, "Türkiye yeni denklemde yok. Dolayısıyla bu Türkiye değiştirilecek. İçinde yer aldığı sisteme en karşıt konumda olan, sistemle en çok çelişen, 3. Dünya Savaşı'nın bir tarafı olan Türkiye'dir" şeklinde konuştu. PKK'NIN ELİNE VERİLEN SİYONİST REÇETE Kalkan eline tutuşturulan siyonist reçeteyi ise şöyle seslendirdi. "AK Parti, MHP, milliyetçilik ve dincilik yıkılmadan Türkiye bu felaketten kurtulamaz"

Gazze kasabı Netanyahu (Fotoğraf: Anadolu Ajansı) Tam da bu noktada PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var. Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail , kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Fotoğraf: Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü) NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI" Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. MOSSAD ajanları bölgede faaliyetler yürüttü. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail 'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı. "Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

ABD'DEN İTİRAF: TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ, İSRAİL'İN DE PARÇASI OLDUĞU SAVAŞA GİRİYORUZ



İsrail'in en büyük destekçisi ABD ordusundan emekli Albay Douglas McGregor'ın "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" itirafını da unutmamakta fayda var.





Gregor ne demişti?



"Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenleri İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyi de buradan haber edeyim.



ʺTürkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz, İsrail'in de parçası olduğu savaşa giriyoruzʺ diyen ABD'li general (Takvim.com.tr / Arşiv)



"PKK VE DİĞER ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIYORUZ"



Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar.

Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..."