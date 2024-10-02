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Gözünü Anadolu'ya diken İsrail'den PKK'ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan'dan Arz-ı Mev'ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak

Başkan Erdoğan'ın "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" uyarısı sonrası Kandil, Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu. PKK elebaşı Duran Kalkan, "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir" diyecek kadar ileri gitti. Sahiplerinin sesi olan ve yeni enerji denkleminde Türkiye'nin yeri olmadığını savunan Kalkan eline tutuşturulan siyonist reçeteyi "AK Parti, MHP, milliyetçilik ve dincilik yıkılmadan Türkiye bu felaketten kurtulamaz" sözleriyle seslendirdi. Bilindiği üzere İsrail, açık açık PKK'nın 'Teröristan' planını destekliyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:59 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:39
Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak

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Arz-ı Mev'ud melanetine kapılan İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Orta Doğu'da yeni bir düzen kurmaya niyetlendi.

Zamane Hitler'i olarak anılan Netanyahu'nun açık açık "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" açıklaması hafızalardaki yerini korurken Gazze'de yanan soykırım ateşinin Lübnan'a sıçraması İsrail'in durmayacağını gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (AA)Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (AA)


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ UYARI: İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK

Bölge ateş çemberine dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir uyarı geldi.

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Erdoğan artan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekip, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" diyen Erdoğan, bedeli her ne olursa olsun İsrail'in karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İsrail ağzıyla küstah tehdit (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İsrail ağzıyla küstah tehdit (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


PKK ARZ-I MEV'UD SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU: "SAVAŞIN MERKEZİ TÜRKİYE"

Terör örgütü PKK ise Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyunup İsrail ve ABD'nin arka tekeri olduğunu kanıtladı. PKK elebaşı Duran Kalkan İsrail ağzıyla Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.

İsrail'in arka tekeri PKK'dan küstah tehdit!



Lübnan'a düşen bombalar sonrası Kandil'deki ininden başına çıkaran Kalkan, "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir" diyecek kadar ileri gitti.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İsrail ağzıyla küstah tehdit (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İsrail ağzıyla küstah tehdit (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


SAHİPLERİNİN SESİ OLDU: "YENİ ENERJİ DENKLEMİNDE TÜRKİYE'YE YER YOK"

"Enerji yoluna göre yeni bir Orta Doğu şekillendirilmek isteniliyor" diyerek sahiplerinin sesi olan Kalkan, "Türkiye yeni denklemde yok. Dolayısıyla bu Türkiye değiştirilecek. İçinde yer aldığı sisteme en karşıt konumda olan, sistemle en çok çelişen, 3. Dünya Savaşı'nın bir tarafı olan Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

PKK'NIN ELİNE VERİLEN SİYONİST REÇETE

Kalkan eline tutuşturulan siyonist reçeteyi ise şöyle seslendirdi.

"AK Parti, MHP, milliyetçilik ve dincilik yıkılmadan Türkiye bu felaketten kurtulamaz"

Gazze kasabı Netanyahu (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Gazze kasabı Netanyahu (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


Tam da bu noktada PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.

Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Fotoğraf: Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Fotoğraf: Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)

NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"

Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. MOSSAD ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

ABDli Albay Douglas McGregordan alçaklık itirafı: Türkiyeye saldırması için Suriyede PKKyı hazırlıyoruz!ABDli Albay Douglas McGregordan alçaklık itirafı: Türkiyeye saldırması için Suriyede PKKyı hazırlıyoruz!

ABD'DEN İTİRAF: TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ, İSRAİL'İN DE PARÇASI OLDUĞU SAVAŞA GİRİYORUZ

İsrail'in en büyük destekçisi ABD ordusundan emekli Albay Douglas McGregor'ın "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" itirafını da unutmamakta fayda var.

''Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz!''



Gregor ne demişti?

"Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenleri İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyi de buradan haber edeyim.

ʺTürkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz, İsrail'in de parçası olduğu savaşa giriyoruzʺ diyen ABD'li general (Takvim.com.tr / Arşiv)ʺTürkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz, İsrail'in de parçası olduğu savaşa giriyoruzʺ diyen ABD'li general (Takvim.com.tr / Arşiv)

"PKK VE DİĞER ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIYORUZ"

Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar.

Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..."

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