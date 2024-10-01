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Başkan Erdoğan'dan TBMM'de uyardı: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!

Katil İsrail gözünü Gazze'nin ardından Lübnan'a çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede soykırım suçu işleyen İsrail'e ve Netantahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail er ya da geç hesap verecek" dedi. Kritik bir uyarı yapan Erdoğan, "İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek. İçimizdeki gönüllü siyonist aparatlarının anlamadığı budur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:32
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!

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Gazze'de 40 binden fazla insanı katleden terör devleti İsrail, Filistin'in ardından gözünü Lübnan'a çevirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede soykırım suçu işleyen İsrail'e ve katil İsrail Başbakanı Netantahu'ya tepki gösterdi.

TBMM'de yeni yasama yılının açılış töreninde konuşan Erdoğan meseleye ilişkin şunları söyledi:

"İsrail'in Filistin'deki terör ve soykırım bugünlerde Lübnan'a uzandı. Dün işgal güçleri Lübnan'a karadan girdiğini duyurdu. İsrail bir yandan Gazze'de soykırım yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. Bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 42 bin insanı katleden, şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail, dünyadan gereken tepkiyi almamakta.

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Bunu BM Genel kurulunda da ifade ettim. İsrail, Netanyahu isimli hitler benzeri kişinin yönetiminde soykırım işlemiştir. Utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek sağlamaya devam ediyor. Diğer ülkeler de susarak bu vahşete ortak oluyor. Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören hitler gibi Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.

Başkan Erdoğan TBMM'de: İsrail er ya da geç durduralacak (Fotoğraf AA)Başkan Erdoğan TBMM'de: İsrail er ya da geç durduralacak (Fotoğraf AA)

Anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecektir. Bugün batıdakiler başta olmak üzere devletlerin alnına yapıaşn o kara leke unutulmayacaktır. Halkı Müslüman olan o yöneticiler bu teröre sessiz kalması bir utanç vesilesi olarak asırlarca silinmeden kalacak. Bugün 360 gün oldu soykırım başlayalı.

42 bin kardeşimiz alçakça şehit edildi. İnsanlığa dar tüm değerleri ayaklar altına aldılar. Müslüman ülkeler bir ortak tepki göstermedi. Müşterek bir tavır dahi sergilenmedi. Hamas'ın kabul ettiği ateşkese zorlayıcı hiçbir adım atılmadı. Susmak, bu şebekenin saldırganlığından kurtaramayacak. Bu duygusuzluğun sona ermesi için hakkı savunmaya, zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist lobinin itibar suikastlarına boyun eğmeyeceğiz.

İSRAİL, GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEKTİR
Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, Hamas terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var.

Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre vicdan taşıyan kimse sessiz kalamaz. Sessiz kalanlar, yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. İsrail'in saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa elimizdeki tüm imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz.

Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail karşısında durmaya ve dünyayı da bu onurlu duruşa davet edecektir. Bir insanlık cephesinin kurulması için Türkiye elinden geleni yapacaktır. Sayın Mahmud Abbas bu kürsüden hem sizlere hem dünyaya seslendi. İran'a, Yemen'e, Suriye'ye de saldırıyor.

GEÇMİŞTEKİ KARA HAREKATLARINA BENZEMEZ
Lübnan'daki kare harekatının sonuçları geçmiştekilere benzemeyecek. Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır. Tüm kuruluşlar daha fazla vakit kaybetmeden İsrail'i durdurmalıdır. Biz Türk milleti olarak bu zor günlerinde Lübnanlı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmayacağız, kendilerini destekleyeceğiz.

Bu gazi meclis sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlum halkların umudu olan Meclis'tir. Çevremizde bir canavar kontrolsüzce büyürken, yanı başımızda sınırlar yeniden çizilmeye çalışılırken Meclisi'miz vakar, sağduyu, uzlaşma içinde yol gösterici olacaktır.

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