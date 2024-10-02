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Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Ateş Serbest-2024' faaliyeti için hazırlıklarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, dosta güven, düşmana korku salan "Ateş Serbest-2024" tatbikatı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, nefes kesen tatbikata dair sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:15
Türk Silahlı Kuvvetleri, ’Ateş Serbest-2024’ faaliyeti için hazırlıklarını sürdürüyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri, içte ve dışta vatanın bölünmez bütünlüğü için sürdürdüğü yoğun mücadelesini, "Ateş Serbest-2024" tatbikatıyla perçinliyor. Dosta güven, düşmana korku veren bu tatbikat kapsamında Polatlı'daki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak şu mesajı verdi:

"Ateş Serbest-2024 için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu tatbikatın amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü sergileyerek caydırıcılık sağlamak, envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, bu silahların hedefteki etkisini göstermek, kuvvetler arası ateş desteğini koordine etmek ve farklı kuvvetlerden personelin diğer sınıflara ait silahları tanımasını sağlamaktır."

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