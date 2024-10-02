Bakan Bolat tek tek açıkladı: Dış ticaret açığı 14 ayın 11’inde azaldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şu şekilde: "Eylül ayında da hamd olsun, dış ticaretimizde dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk 9 ayın verileri de olumlu yönde ilerlediğimizi göstermektedir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA) Türkiye ekonomimiz 2023 yılında dünyanın oldukça zayıf bir performans gösterdiği dönemde yüzde 5.1 büyümüştü. Birinci çeyrekte yüzde 5.3 büyürken, bu büyümenin 2.5 puanlık katkısı net ihracattan gelmektedir. İkinci çeyrekte büyümemizde bir miktar iç talepteki yavaşlama nedeniyle yavaşlama söz konusudur. Yüzde 2.5 büyüdük, onun da yüzde 1.3 puanı net ihracatın katkısından gelmektedir. Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 7 milyon dolara ulaştı. İhracatçılarımızla birlikte çok büyük gayretler sarf ettik, bu rakam geçen rakamına göre yüzde 1.8'lik küçük bir azalışı ifade etmekle beraber bunun en önemli sebebi takvim etkisi olmaktadır. Takvim etkisi bazen olumlu katkı da yapabiliyor bazen olumsuz katkı da yapabiliyor. Geçen yıl eylül ayında 5 cuma ihracatımız varken, perşembe, cuma günleri biz iki gün 2.4 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler cumartesi ve pazar oluyor. Bu sene eylül ayı içinde 5 tane pazar günü gerçekleşti. Bunun negatif takvim etkisi 1 milyar dolara tekabül etti. Bir pazar eksik olsaydı biz 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdeliyor olacaktık.