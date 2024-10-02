Bakan Bolat tek tek açıkladı: Dış ticaret açığı 14 ayın 11’inde azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:
"Eylül ayında da hamd olsun, dış ticaretimizde dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk 9 ayın verileri de olumlu yönde ilerlediğimizi göstermektedir.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)
Türkiye ekonomimiz 2023 yılında dünyanın oldukça zayıf bir performans gösterdiği dönemde yüzde 5.1 büyümüştü. Birinci çeyrekte yüzde 5.3 büyürken, bu büyümenin 2.5 puanlık katkısı net ihracattan gelmektedir. İkinci çeyrekte büyümemizde bir miktar iç talepteki yavaşlama nedeniyle yavaşlama söz konusudur. Yüzde 2.5 büyüdük, onun da yüzde 1.3 puanı net ihracatın katkısından gelmektedir.
Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 7 milyon dolara ulaştı. İhracatçılarımızla birlikte çok büyük gayretler sarf ettik, bu rakam geçen rakamına göre yüzde 1.8'lik küçük bir azalışı ifade etmekle beraber bunun en önemli sebebi takvim etkisi olmaktadır.
Takvim etkisi bazen olumlu katkı da yapabiliyor bazen olumsuz katkı da yapabiliyor. Geçen yıl eylül ayında 5 cuma ihracatımız varken, perşembe, cuma günleri biz iki gün 2.4 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler cumartesi ve pazar oluyor. Bu sene eylül ayı içinde 5 tane pazar günü gerçekleşti. Bunun negatif takvim etkisi 1 milyar dolara tekabül etti. Bir pazar eksik olsaydı biz 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdeliyor olacaktık.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)
"ALTIN İHRACATINDA YÜZDE 66'LIK BİR GERİLEMEMİZ SÖZ KONUSU"
Altın ihracatında yüzde 66'lık bir gerilememiz söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış eylül ayında yüzde 3.3. 20.8 milyar dolara ulaşmış oldu. Son 14 ayın içinde biz 9 ay, aylık ihracat rekorları kırdık. İthalatımızda eylül ayında azalma trendini görmekten memnuniyet duyuyoruz. İthalatımızda eylül ayında yüzde 1.4'lük bir azalış söz konusu oldu.
Çeyreklik trend çok önemli. 2023 yılının üçüncü çeyreği ile 2024 yılının üçüncü çeyreğini yani temmuz, ağustos, eylül ayı performanslarını karşılaştırdığımızda 2024 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4.4'lük artış var ve 3 milyar dolar ihracat artışına tekabül ediyor.
İthalata baktığımızda geçen yılın üçüncü çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık ithalat azalması söz konusu. Bu da yüzde 6.8'lik azalışa tekabül ediyor.
Altın ve enerjiyi dikkate almadığımızda çeyrek bazlı baktığımızda ihracatta artış eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz ay 5 milyar 122 milyon dolar olarak dış ticaret açığımız gerçekleşti. Geçen yıl 5 milyar 95 milyon dolardı, yani eylül ayı itibarıyla baktığımızda 27 milyon dolar dış ticaret açığımızda çok minik bir artış gerçekleşmiş.