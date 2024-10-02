Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı

İsrail'in Arz-ı Mev'ud haritası (Ekran görüntüsü/A Haber)
ULUSLARARASI TOPLUM NEYE DİKKAT ETMELİ?
* DEAŞ bölgede saldırılarını artırdığı dönemde alarm durumuna geçen uluslararası toplum ise aynı reaksiyonu şimdi de göstermesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'ye sağlanan desteğin bölgede yeni bir terör örgütünün tahakkümüne yol açmaması gerekiyor. Aksi takdirde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin gözetildiğinin vurgulandığı, krizin çözümünde 2254 sayılı BMGK Kararına atıfta bulunulan açıklamaların bir anlamı kalmayacak. Aynı zamanda terör örgütüne bu fırsatı sağlayan üçüncü ülkeler, Suriye'nin geleceğinde bir terör örgütüne alan açmaktan sorumlu tutulacağını da unutmamak gerekir.
* Her şeyden önce terör örgütünün, üniter devlet yapılanması bulunan Suriye'de seçim düzenleme hakkının bulunmadığını unutmamak gerekiyor. Örgütün batılı ülkelerin gözünü boyamak için verdiği "demokrasi" mesajlarının altından da bölgede kendilerinden olmayanların canını yaktığını gözden kaçırmamalı.
* Uluslararası toplum, terör örgütünün sadece yerel seçimlerle yetinmeyeceğini, bir sonraki aşamada genel seçim ve tanınma talebini de gündeme taşıyacağını unutmamalı. Bu da Suriye'nin bir bütün olarak bir arada tutulmasını çok daha güç hale getirecek.
* Terör örgütünün bu seçim girişiminin ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini bilmeyen yok. Özellikle Gazze'deki soykırım girişiminden dolayı Türkiye'yi karşısında bulan İsrail, ülkemizin canını sıkmak için PKK/PYD/YPG/SDG terör örgütünün seçim kararını destekliyor.
Gazze'deki katliamlardan dolayı İsrail'e tepkisini ortaya koyan devletler ve milletler, terör örgütünün bu sözde seçim kararının arkasında İsrail'in Türkiye'ye ve bölgeye yönelik bir hamlesi olduğunu da gözden kaçırmamalı!
Netanyahu ve oğlu (AA)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da kısa süre önce Instagram hesabı üzerinden Türkiye'yi hedef alan ve terör koridoru hayali kuran bir harita paylaştığını da unutmamalıyız.
ANKARA SADECE PKK'NIN DEĞİL ABD VE İSRAİL'İN TEZGAHINI DAĞITTI
Gelinen bu noktada Ankara sadece PKK'nın teröristan tezgahını değil, hem ABD'nin hem de İsrail'in bölge üzerinde kirli ve sinsi emellerini bozguna uğrattı.