SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan uyardı: İsrail'in gözü Türkiye'de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev'ud planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada Gazze'nin ardından Lübnan'a saldıran İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın uyarısının ardından işgalci İsrail'in Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı yeniden gündem oldu. Bilindiği gibi Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı. Skandal haritaya peş peşe tepkiler gelirken terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. İşte işgalcilerin terör örgütü PKK üzerinde ulaşmaya çalıştıkları Arz-ı Mev'ud planı ve perde arkasında yaşananlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 03:34 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:26
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katil İsrail gözünü Gazze'nin ardından Lübnan'a çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede soykırım suçu işleyen İsrail'e ve Netantahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail er ya da geç hesap verecek" dedi.

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaklaşık bir yıldır yürüttüğü terör ve soykırımın, bugünlerde Lübnan'a uzandığını, işgal güçlerinin dün itibarıyla Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu. (AA)Başkan Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu. (AA)

İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK
Kritik bir uyarı yapan Erdoğan, "'Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur." ifadelerini kullandı.

İsrail'i uyaran Erdoğan, "İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum: Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır." dedi.

''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!''

İSRAİL'İN ARZ-I MEV'UD PLANI
Başkan Erdoğan'ın tarihi uyarısı sonrası İşgalci İsrail'in Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı yeniden gündem oldu.

TERÖRİSTAN TEZGAHI ÇÖKMÜŞTÜ
Geçtiğimiz aylarda PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. Sözde seçimler ertelenirken esas planın uzun vadede ABD eliyle soykırımcı İsrail'e uydu devlet kurmak olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

GAZZE KASABI NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"
Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)

ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Mayıs ayında İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" paylaşımını yaptı.

SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan, "İsrail'in gözü vatanımızda" sözleri ve katil İsrail'in Arz-ı Mev'ud planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'İN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR
Planın içinde Türkiye'nin de bulunduğuna dikkat çeken Gazeteci Yavuzaslan, "Genel kanı İsrail'in Lübnan'dan sonra Suriye'ye saldıracağı ve ülkede kaotik bir durumun ortaya çıkacağı. Dün Şam ve çevresini vurdu birkaç gün önce de Tartus'a bir füze saldırısı gerçekleştirdi." dedi.

İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?

Suriye'de bulunan ve ABD'nin konsolide ettiği terör örgütü PKK'yı unutmamak gerektiğinin altını çizen Yavuzaslan, "Şimdi burada gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gündem olan, 'Güçlendiğimiz zaman Libya'da ne yaptıysak, can Azerbaycan'da ne yaptıysak Gazze'de de yaparız' açıklamasına bugün Lübnan'ı da ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA)

Gazze kasabı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun yanına ABD ve PKK'yı da alarak Orta Doğu'da bir savaş çıkarmak istediğini belirten Yavuzaslan, "Mazlum ve mağdur halklara saldırarak hedefine Türkiye'yi alacak. Çünkü bu coğrafyada siyonist aklın planlarını önleyebilecek tek ülke Türkiye." diyerek İsrail'in planını deşifre etti. Yavuzaslan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları ile aslında siyonizme karşı bir harekat gerçekleştirdiğini belirtti.

TÜRKİYE'YE SALDIRMAK YÜREK İSTER
İsrail ve ABD'nin birbirinden ayrılmayan iki terör devleti olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Sahada asıl aktör ABD. Türkiye'ye saldırmak yürek ister, akıl, beceri ve askeri taktik ister bunları hiçbiri yok. Kolay mı ABD'nin silahı ile Türkiye'nin sınırına dayanmak? Orta Doğu bir bataklığa dönüşür ve onları yutar. NATO'dan çok Türk askeri ile savaşmayı göze alabilir misin? diye sorulduğunda ve buna da eğilip bükülüp "biz öyle bir şey olsun istemeyiz" diyorlar. Bu cümlenin Türkçesi biz buna cesaret edemeyizdir. Fakat Gazze konusunda esas hedef Türkiye ardından Lübnan'ın basamak yapıldığı bir süreçte Suriye." dedi.

Terör örgütü PKK ve ABD askerleri (AA)Terör örgütü PKK ve ABD askerleri (AA)

İŞTE MADDE MADDE TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN ARZ-I MEV'UD PLANI
Suriye'nin kuzeyindeki sinsi 'teröristan' planının arkasında İsrail olduğu gerçeğini göz ardı etmeden terör örgütünün ne yapmaya çalıştığını, sözde seçimlerin neden tehlikeli ve illegal olduğunu madde madde sizler için derledik.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin amacı;

* Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG, ABD'nin Başkanlık seçimleri sonrasında gündeme gelebilecek olası bir geri çekilme öncesinde sahadaki "konumunu pekiştirmek" ve böylece pazarlık gücünü artırmak istiyor. Bu da terör örgütünün asıl amacının DEAŞ'la mücadele olmadığını, aksine DEAŞ'la mücadele için sağlanan destekten ve yaratılan atmosferden kendi yapılanmasını güçlendirmek istediğini ortaya koyuyor.

* Terör örgütü PKK/SDG, DEAŞ ile mücadele adı altında uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Örgüt böylece topladığı destekle doğrudan Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan sinsi bir planın peşinden koşuyor.

SAHADAKİ GERÇEKLİK NE?

* Bölge halkı üzerindeki baskısını ve tehditlerini yoğunlaştıran terör örgütü, kendilerine boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanları öz topraklarından sürmeye, çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor. Araplar ve örgütün ideolojisini benimsemeyen Suriyeli Kürtler türlü yöntemlerle baskı görüyor, yerinden ediliyor.

Terör örgütü PKK ve ABD askerleri (AA)Terör örgütü PKK ve ABD askerleri (AA)

* Seçimlerde ise terör örgütünün sözde zorunlu askerlik uygulaması ile silah altına alınan yani örgütün militanları oy kullanabilecek. Bunun dışında kimse oy kullanamayacak. Bu da tüm sözde seçim sürecinin terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'nin kontrolüne göre şekilleneceğinin ilanı demek.

* Terör örgütü ile aşiretler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Böyle bir ortamda yapılacak herhangi bir seçim, tek taraflı ve illegal bir oylamadan öteye gidemeyecek.

* Terör örgütünün sözde özerk yönetimine kayıt olmayı reddeden ve yerel seçimleri boykot edeceğini açıklayan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (SKUK) bünyesindeki partilerin ofislerine ve yetkililerine son dönemde saldırılar düzenleniyor. Örgütün ideolojisiyle uyuşmayan Suriyeli Kürtlerin tamamen bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Böyle bir tablo da yapılacak seçimler bölgede istikrarsızlığı ve çatışmayı daha da artıracaktır.

* IKBY Başkanı Mesut Barzani bile bu seçimin Kürtlerin seçimi olmadığını ilan ederek, terör örgütünün sözde yerel seçimlerini desteklemediklerine vurgu yaptı.

İsrail'in Arz-ı Mev'ud haritası (Ekran görüntüsü/A Haber)İsrail'in Arz-ı Mev'ud haritası (Ekran görüntüsü/A Haber)

ULUSLARARASI TOPLUM NEYE DİKKAT ETMELİ?

* DEAŞ bölgede saldırılarını artırdığı dönemde alarm durumuna geçen uluslararası toplum ise aynı reaksiyonu şimdi de göstermesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'ye sağlanan desteğin bölgede yeni bir terör örgütünün tahakkümüne yol açmaması gerekiyor. Aksi takdirde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin gözetildiğinin vurgulandığı, krizin çözümünde 2254 sayılı BMGK Kararına atıfta bulunulan açıklamaların bir anlamı kalmayacak. Aynı zamanda terör örgütüne bu fırsatı sağlayan üçüncü ülkeler, Suriye'nin geleceğinde bir terör örgütüne alan açmaktan sorumlu tutulacağını da unutmamak gerekir.

* Her şeyden önce terör örgütünün, üniter devlet yapılanması bulunan Suriye'de seçim düzenleme hakkının bulunmadığını unutmamak gerekiyor. Örgütün batılı ülkelerin gözünü boyamak için verdiği "demokrasi" mesajlarının altından da bölgede kendilerinden olmayanların canını yaktığını gözden kaçırmamalı.

* Uluslararası toplum, terör örgütünün sadece yerel seçimlerle yetinmeyeceğini, bir sonraki aşamada genel seçim ve tanınma talebini de gündeme taşıyacağını unutmamalı. Bu da Suriye'nin bir bütün olarak bir arada tutulmasını çok daha güç hale getirecek.

* Terör örgütünün bu seçim girişiminin ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini bilmeyen yok. Özellikle Gazze'deki soykırım girişiminden dolayı Türkiye'yi karşısında bulan İsrail, ülkemizin canını sıkmak için PKK/PYD/YPG/SDG terör örgütünün seçim kararını destekliyor.

Gazze'deki katliamlardan dolayı İsrail'e tepkisini ortaya koyan devletler ve milletler, terör örgütünün bu sözde seçim kararının arkasında İsrail'in Türkiye'ye ve bölgeye yönelik bir hamlesi olduğunu da gözden kaçırmamalı!

Netanyahu ve oğlu (AA)Netanyahu ve oğlu (AA)

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da kısa süre önce Instagram hesabı üzerinden Türkiye'yi hedef alan ve terör koridoru hayali kuran bir harita paylaştığını da unutmamalıyız.

ANKARA SADECE PKK'NIN DEĞİL ABD VE İSRAİL'İN TEZGAHINI DAĞITTI

Gelinen bu noktada Ankara sadece PKK'nın teröristan tezgahını değil, hem ABD'nin hem de İsrail'in bölge üzerinde kirli ve sinsi emellerini bozguna uğrattı.

Başkan Erdoğandan TBMMde uyardı: İsrail gözünü Türkiyeye dikecek!Başkan Erdoğandan TBMMde uyardı: İsrail gözünü Türkiyeye dikecek!

İsrailin hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEMin gözdesi terör devletiİsrailin hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEMin gözdesi terör devleti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD uyardı İran’dan füzeler atıldı! Tahran saldırı emrini işte böyle verdi
MİT’ten FETÖ avı: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı
Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Sahte gıda yüzünden her yıl 420 bin kişi ölüyor
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…
Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi
İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Fatih Portakal İsrail ’Sözcü’lüğüne soyundu! Canlı yayında şoke eden sözler: Maalesef füze düştü
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? Demir Kubbe’yi hangi füzeler delip geçti? Havada, denizde ve karada
Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?
Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
SON DAKİKA