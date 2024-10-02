Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı) ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Mayıs ayında İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı) "Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" paylaşımını yaptı. SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?

Gazeteci Güngör Yavuzaslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan, "İsrail'in gözü vatanımızda" sözleri ve katil İsrail'in Arz-ı Mev'ud planı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İSRAİL'İN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR

Planın içinde Türkiye'nin de bulunduğuna dikkat çeken Gazeteci Yavuzaslan, "Genel kanı İsrail'in Lübnan'dan sonra Suriye'ye saldıracağı ve ülkede kaotik bir durumun ortaya çıkacağı. Dün Şam ve çevresini vurdu birkaç gün önce de Tartus'a bir füze saldırısı gerçekleştirdi." dedi. İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Suriye'de bulunan ve ABD'nin konsolide ettiği terör örgütü PKK'yı unutmamak gerektiğinin altını çizen Yavuzaslan, "Şimdi burada gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gündem olan, 'Güçlendiğimiz zaman Libya'da ne yaptıysak, can Azerbaycan'da ne yaptıysak Gazze'de de yaparız' açıklamasına bugün Lübnan'ı da ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA) Gazze kasabı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun yanına ABD ve PKK'yı da alarak Orta Doğu'da bir savaş çıkarmak istediğini belirten Yavuzaslan, "Mazlum ve mağdur halklara saldırarak hedefine Türkiye'yi alacak. Çünkü bu coğrafyada siyonist aklın planlarını önleyebilecek tek ülke Türkiye." diyerek İsrail'in planını deşifre etti. Yavuzaslan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları ile aslında siyonizme karşı bir harekat gerçekleştirdiğini belirtti. TÜRKİYE'YE SALDIRMAK YÜREK İSTER

İsrail ve ABD'nin birbirinden ayrılmayan iki terör devleti olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Sahada asıl aktör ABD. Türkiye'ye saldırmak yürek ister, akıl, beceri ve askeri taktik ister bunları hiçbiri yok. Kolay mı ABD'nin silahı ile Türkiye'nin sınırına dayanmak? Orta Doğu bir bataklığa dönüşür ve onları yutar. NATO'dan çok Türk askeri ile savaşmayı göze alabilir misin? diye sorulduğunda ve buna da eğilip bükülüp "biz öyle bir şey olsun istemeyiz" diyorlar. Bu cümlenin Türkçesi biz buna cesaret edemeyizdir. Fakat Gazze konusunda esas hedef Türkiye ardından Lübnan'ın basamak yapıldığı bir süreçte Suriye." dedi.

Terör örgütü PKK ve ABD askerleri (AA) İŞTE MADDE MADDE TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN ARZ-I MEV'UD PLANI

Suriye'nin kuzeyindeki sinsi 'teröristan' planının arkasında İsrail olduğu gerçeğini göz ardı etmeden terör örgütünün ne yapmaya çalıştığını, sözde seçimlerin neden tehlikeli ve illegal olduğunu madde madde sizler için derledik. Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin amacı; * Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG, ABD'nin Başkanlık seçimleri sonrasında gündeme gelebilecek olası bir geri çekilme öncesinde sahadaki "konumunu pekiştirmek" ve böylece pazarlık gücünü artırmak istiyor. Bu da terör örgütünün asıl amacının DEAŞ'la mücadele olmadığını, aksine DEAŞ'la mücadele için sağlanan destekten ve yaratılan atmosferden kendi yapılanmasını güçlendirmek istediğini ortaya koyuyor. * Terör örgütü PKK/SDG, DEAŞ ile mücadele adı altında uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Örgüt böylece topladığı destekle doğrudan Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan sinsi bir planın peşinden koşuyor. SAHADAKİ GERÇEKLİK NE? * Bölge halkı üzerindeki baskısını ve tehditlerini yoğunlaştıran terör örgütü, kendilerine boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanları öz topraklarından sürmeye, çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor. Araplar ve örgütün ideolojisini benimsemeyen Suriyeli Kürtler türlü yöntemlerle baskı görüyor, yerinden ediliyor.