CHP’li İBB’den özel halk otobüslerine araç başı 2 milyon TL’lik kazık! | Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’ye gidiyor

Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

MAYIS VE HAZİRAN'DA EYLEM YAPMIŞLARDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Otobüs sahipleri daha önce Mayıs ve Haziran aylarında da İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanmış, eylem yaparak ödemelerin acilen yapılmasını istemişti. Yapılmayan ödemeler nedeniyle Özel Halk Otobüsü şoförleri Kurban Bayramı arifesinde yani 15 Haziranʼda gün boyu kontak kapatma kararı almıştı.

"İBB SÖZÜNÜ TUTMADI"

9 aydır ödeme alamayan 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi 'İBB sözünü tutmadı' diyerek duyuran şoförler, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini kişi başı İBB'den 2 milyon lira alacaklı olduklarını ifade etti.