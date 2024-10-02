CHP’li İBB’den özel halk otobüslerine araç başı 2 milyon TL’lik kazık! | Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’ye gidiyor

İBB Başkanlığına CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oturmasıyla birlikte toplu ulaşım sistemi resmen durdu. Hemen hemen her gün bir başka noktada İETT kazası, alev alev yanması ya da yolda kalmasını görüyoruz.
İBB Başkanlığına CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oturmasıyla birlikte toplu ulaşım sistemi resmen durdu. Hemen hemen her gün bir başka noktada İETT kazası, alev alev yanması ya da yolda kalmasını görüyoruz.
Halbuki Ekrem İmamoğlu'nun ilk vaatlerinden biri ulaşımı rahatlatmaktı. İmamoğlu yönetimi sadece vatandaşı değil aynı zamanda özel halk otobüslerini de mağdur ediyor.
"KAZA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
İBB'den araç başı 2 milyon TL alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti.
İBB ödemeleri yapmadığı için bakımları gerçekleştiremiyoruz. Biz mağduruz, siz de mağdur olmayın! 3 Ekim'de Saraçhane'deyiz! Bu hepimizin sorunu, birlikte çözmek için sesimizi yükseltelim. Destek olmadan bu sorun çözülmez, Saraçhane'de buluşalım."
MAYIS VE HAZİRAN'DA EYLEM YAPMIŞLARDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Otobüs sahipleri daha önce Mayıs ve Haziran aylarında da İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanmış, eylem yaparak ödemelerin acilen yapılmasını istemişti. Yapılmayan ödemeler nedeniyle Özel Halk Otobüsü şoförleri Kurban Bayramı arifesinde yani 15 Haziranʼda gün boyu kontak kapatma kararı almıştı.
"İBB SÖZÜNÜ TUTMADI"
9 aydır ödeme alamayan 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi 'İBB sözünü tutmadı' diyerek duyuran şoförler, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini kişi başı İBB'den 2 milyon lira alacaklı olduklarını ifade etti.
"SIFIRI ÇEKTİK"
Belediye yönetimiyle görüşerek 3 bin 41 özel halk otobüsü esnafına ödeme yapılmasını talep eden 8 temsilci, 7 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile bir toplantı yapmıştı. Toplantıda Can Akın Çağlar, ödeme yapılamasının sebebini şöyle anlatmıştı:
"Muhasebeden anlayanınız varsa tüm hesapları açabiliriz. Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Meclis çoğunluğu bizde ama limiti doldurduğumuz için borçlanma talep edemez hale geldik. Kısaca sıfırı tükettik."
"YURTDIŞINDAN METRO YAPIM KREDİSİ ALABİLİRSEK ÖDEME YAPABİLİRİZ"
Toplantıda beyaz bir tahtanın önüne geçip elindeki kalemle açıklama yapan Çağlar, geride bıraktıkları seçim döneminde çok fazla harcama yaptıklarını dolayısıyla kasada para kalmadığını söyledi.
Seçim sonrası meclis çoğunluğunu elde ettiklerini ifade eden Çağlar, buna rağmen borçlanma limitini doldurdukları için zor durumda olduklarının belirtmişti. Çağlar, yurt dışından bir metro projesi için kredi bulunması halinde esnafa ödeme yapılabileceğini ifade etmişti.