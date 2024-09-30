CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden skandal LGBT organizasyonu! Çocukları hedef alan görüntüler

Başta Türkiye olmak üzere dünya LGBT terörüne savaş açarken CHP çanak tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında CHP'li Özgür Özel iş birlikçisi DEM Parti ile ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayıp sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşmede gay ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü veren Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan, belediyeleri de bu alanda çalışmalar yapmaya teşvik edeceğine yönelik söz vermişti.