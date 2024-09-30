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CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden skandal LGBT organizasyonu! Çocukları hedef alan görüntüler

Aile yapısını bozan çocukları hedef alan LGBT terörüne dünya savaş açarken CHP resmen kucak açıyor. Özgür Özel geçtiğimiz Şubat ayında LGBT'lilere verdiği "belediyelerde sapkınlık çalışması" sözünü skandal etkinliklerle yerine getiriyor. Tepki çeken yeni hamle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. CHP'li belediye tarafından düzenlenen organizasyonda LGBT propagandası yapıldı. Çocukların da izleyiciler arasında bulunduğu sırada ekrana transeksüelizm tanımı yansıtıldı.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:46 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:46
CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden skandal LGBT organizasyonu! Çocukları hedef alan görüntüler

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Başkan Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda aile yapısını bozan LGBT terörüne karşı birlik olunması gerektiğini söylerken bakanlıklar da yeni bir çalışmanın içine girdi.

Başta Türkiye olmak üzere dünya LGBT terörüne savaş açarken CHP çanak tutmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz Şubat ayında CHP'li Özgür Özel iş birlikçisi DEM Parti ile ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayıp sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşmede gay ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü veren Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan, belediyeleri de bu alanda çalışmalar yapmaya teşvik edeceğine yönelik söz vermişti.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin LGBT etkinliği (Twitter)CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin LGBT etkinliği (Twitter)

CHP verdiği skandal sözü gerçekleştirmekten de çekinmiyor.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Bursa Sinema Günleri'nde 19-29 Eylül tarihleri arasında birçok film gösterimi gerçekleştirildi, birçok söyleşi yapıldı.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin LGBT etkinliği (Twitter)CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin LGBT etkinliği (Twitter)

FİLM ETKİNLİĞİNDE LGBT EĞİTİMİ

Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide ise LGBT propagandası skandalına imza atıldı.

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LGBT'nin aile yapısının en büyük düşmanı olduğu dünya tarafından ilan edilirken CHP'li belediyenin organizasyonundaki söyleşide eşcinsellik kavramlarının tanımları yapıldı.

EKRANA YANSITTILAR
Çocukların da izleyiciler arasında bulunduğu sırada ekrana transeksüelizm tanımı yansıtıldı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi (Twitter)CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi (Twitter)

CHP'Lİ VEKİLİN EŞİ DE KATILDI

Organizasyonun görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken programın sonunda aynı zamanda CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi de olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından, Dr. Aslı Aktümen'e günün anısına hediye takdim edildi.

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