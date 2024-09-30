CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden skandal LGBT organizasyonu! Çocukları hedef alan görüntüler

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin LGBT etkinliği (Twitter)
FİLM ETKİNLİĞİNDE LGBT EĞİTİMİ
Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide ise LGBT propagandası skandalına imza atıldı.
LGBT'nin aile yapısının en büyük düşmanı olduğu dünya tarafından ilan edilirken CHP'li belediyenin organizasyonundaki söyleşide eşcinsellik kavramlarının tanımları yapıldı.
EKRANA YANSITTILAR
Çocukların da izleyiciler arasında bulunduğu sırada ekrana transeksüelizm tanımı yansıtıldı.
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi (Twitter)
CHP'Lİ VEKİLİN EŞİ DE KATILDI
Organizasyonun görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken programın sonunda aynı zamanda CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi de olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından, Dr. Aslı Aktümen'e günün anısına hediye takdim edildi.