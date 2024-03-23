CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi

TEPKİ YAĞDI Sosyal medyada vatandaşlar rezilliğe tepki gösterdi. Vatandaşlar söz konusu etkinliğin Ramazan Ayı ile uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekerken LGBT destekçisi bir isimin konser vermesine de ayrıca eleştirdi.

Gaye Su Akyol

SAPKINLIĞA DESTEK VERMİŞTİ

Gaye Su Akyol 2019'da 8 Mart'ta yayınlanan "İstikrarlı Hayal Hakikattir" klibini anlatırken, "Kadın olmam hiçbir şeyin önündeki engel ya da kolaylaştırıcı güç olamaz, keza erkek ya da LGBTİ birey olmak da öyle. Bunun için mücadele ediyorum." ifadeleriyle sapkınlığa arka çıkmıştı.