CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Ramazan ayında büyük bir skandala imza attı.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı Kültür İstanbul tarafından, Ramazan ayının manevi ruhuyla bağdaşmayan rezil bir etkinlik düzenlendi.
LGBT DESTEKÇİSİ GAYE SU AKYOL KONSER VERDİ
Kültür İstanbul'un verdiği etkinlik kapsamında LGBT destekçisi Gaye Su Akyol konser verdi.
Skandal görüntüler İBB Festival Park'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan etkinlikleri, ilk günden bu yana dopdolu geçiyor.
Kendine özgü tarzıyla geleneksel Anadolu ezgilerini çağdaş müzikle harmanlayarak Türk müziğine modern ve deneysel bir bakış açısı getiren şarkıcı ve söz yazarı Gaye Su Akyol, Kadıköy Festival Park'ta sahnedeydi"