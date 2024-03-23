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CHP'li İBB'den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'a konser verdirildi

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine büyük bir skandala imza attı. İBB Kültür tarafından düzenlenen Ramazan etkinliği kapsamında LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'a konser verdirildi. İşte skandalın detayları...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 22:02 Güncelleme 23 Mart 2024, 18:19
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Ramazan ayında büyük bir skandala imza attı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı Kültür İstanbul tarafından, Ramazan ayının manevi ruhuyla bağdaşmayan rezil bir etkinlik düzenlendi.

LGBT DESTEKÇİSİ GAYE SU AKYOL KONSER VERDİ
Kültür İstanbul'un verdiği etkinlik kapsamında LGBT destekçisi Gaye Su Akyol konser verdi.

Skandal görüntüler İBB Festival Park'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan etkinlikleri, ilk günden bu yana dopdolu geçiyor.

Kendine özgü tarzıyla geleneksel Anadolu ezgilerini çağdaş müzikle harmanlayarak Türk müziğine modern ve deneysel bir bakış açısı getiren şarkıcı ve söz yazarı Gaye Su Akyol, Kadıköy Festival Park'ta sahnedeydi"

TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada vatandaşlar rezilliğe tepki gösterdi. Vatandaşlar söz konusu etkinliğin Ramazan Ayı ile uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekerken LGBT destekçisi bir isimin konser vermesine de ayrıca eleştirdi.

Gaye Su AkyolGaye Su Akyol

SAPKINLIĞA DESTEK VERMİŞTİ
Gaye Su Akyol 2019'da 8 Mart'ta yayınlanan "İstikrarlı Hayal Hakikattir" klibini anlatırken, "Kadın olmam hiçbir şeyin önündeki engel ya da kolaylaştırıcı güç olamaz, keza erkek ya da LGBTİ birey olmak da öyle. Bunun için mücadele ediyorum." ifadeleriyle sapkınlığa arka çıkmıştı.

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