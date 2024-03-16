SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

LGBT'liler seçim öncesi İmamoğlu'na destek için sahaya indi! 'İstihdam sözü' ve eşcinsel evliliklere yeşil ışık yakması hala hafızalarda

Küresel sapkınlık projesi LGBT, 31 Mart yolunda CHP ve Ekrem İmamoğlu'na destek ilan etti. LGBT'li sapkınlar İmamoğlu için sahaya indi. Sancaktepe mitinginde "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek" pankartları açıldı. İmamoğlu'nun oy uğruna toplumsal huzuru bozan yapılara kucak açması toplum vicdanını yaralarken akıllara CHP'li İBB Başkanı'nın geçmişteki eylem ve söylemleri geldi. Bilindiği üzere İmamoğlu, LGBT'lilere istihdam sözü verip eşcinsel evliliklere de yeşil ışık yakmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 20:03 Güncelleme 17 Mart 2024, 18:14
LGBT’liler seçim öncesi İmamoğlu’na destek için sahaya indi! ’İstihdam sözü’ ve eşcinsel evliliklere yeşil ışık yakması hala hafızalarda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusu ile her türlü tuşa basan CHP'de skandallar silsilesi bitmek bilmiyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklığı imza atarak, mitinglerinde DEM Parti bayrağı dalgalandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde küresel sapkınlık LGBT'ye kucak açtı.

CHP'li Özel ve İmamoğlu'nun mitinginde tepki geçen LGBT pankartı!


LGBT'LİLER İMAMOĞLU İÇİN SAHAYA İNDİ

Durum öyle bir vaziyet aldı ki LGBT'li sapkınlar İmamoğlu için sahaya indi. İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek" pankartları açıldı.



LGBT'lilerin "Tam Yol İleri Ekrem Başkanla" ve "Geleceğin Cumhurbaşkanı" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.



EKREM İLE LGBT'YE ÖZGÜRLÜK
Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.

Skandal pankartın açıldığı noktada kadraja giren Yeniden Refah Partisi tabelası ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.

CHP'li Özel ve İmamoğlu'nun mitinginde tepki geçen LGBT pankartı!


LGBT PROPAGANDASINA DESTEK OLDU

İmamoğlu'nun oy uğruna toplumsal huzuru bozan yapılara kucak açması toplum vicdanını yaralarken akıllara CHP'li İBB Başkanı'nın geçmişteki eylem ve söylemleri geldi.

Bilindiği üzere İmamoğlu, göreve başladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGBT propagandası yapılan etkinliklere destek olmuştu. İBB'nin ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT'lilere yer verilmişti.

LGBT'LİLERE 'İSTİHDAM' SÖZÜ

2021 yılında bir programda kendisine yöneltiren "LGBT+ bireylere evinizi kiralar mısınız? İBB'de istihdam eder misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, sapkınlığı meşrulaştırarak "Benim görevim buna mecbur" ifadelerini kullanmıştı.



EŞCİNSEL EVLİLİKLERE YEŞİL IŞIK YAKTI

İmamoğlu, eşcinsel evliliklere de yeşil ışık yaktı. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusunu, "eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim" şeklinde yanıtlamıştı.

LGBT'liler seçim öncesi İmamoğlu'na destek için sahaya indi!

Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhandan LGBTlilere destek sözü!Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhandan LGBTlilere destek sözü!


CHP VE ORTAĞI DEM'DEN LGBT'LİLERE DESTEK
LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı.


LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI
Buna göre Özel ve Bakırhan, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü vermişti.


GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ
CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar! CHP’deki ’paradan kule’ skandalına tepki | DEM ile ittifak halindeler
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den İstanbul’un göbeğinde ’APO’ mitingi! PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan diye böğürdüler
Manisa Belediyesi
Aslan Paşa! 7 gol 1 kırmızı çıktı Galatasaray kazandı
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi! Kürsüden Başkan Erdoğan’a mesaj verdi: Yeni yüzyılın kurtarıcı liderisiniz bırakamazsınız
LGBT’liler seçim öncesi İmamoğlu’na destek için sahaya indi! ’İstihdam sözü’ ve eşcinsel evliliklere yeşil ışık yakması hala hafızalarda
Almanya istihbaratı uyardı! Rusya 2 yıl içinde NATO’ya saldırabilir: Bu kez Baltık da karışacak
Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacak
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’li İBB ve ABB’den 1,5 milyon TL’lik fon! Dikkat çeken PKK detayı
Fenomen soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un mal varlığı ve yurt dışı giriş çıkışları mercek altında!
Son dakika: Büyük İstanbul depremi ne zaman? Uzman isimden korkutan uyarı: 4 koldan kırılsa 7,8’lik deprem olur | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
SON DAKİKA