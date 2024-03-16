LGBT’liler seçim öncesi İmamoğlu’na destek için sahaya indi! ’İstihdam sözü’ ve eşcinsel evliliklere yeşil ışık yakması hala hafızalarda

LGBT'LİLER İMAMOĞLU İÇİN SAHAYA İNDİ Durum öyle bir vaziyet aldı ki LGBT'li sapkınlar İmamoğlu için sahaya indi. İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek" pankartları açıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklığı imza atarak, mitinglerinde DEM Parti bayrağı dalgalandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde küresel sapkınlık LGBT 'ye kucak açtı.

Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusu ile her türlü tuşa basan CHP'de skandallar silsilesi bitmek bilmiyor.





EKREM İLE LGBT'YE ÖZGÜRLÜK

Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.



Skandal pankartın açıldığı noktada kadraja giren Yeniden Refah Partisi tabelası ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.



LGBT PROPAGANDASINA DESTEK OLDU



İmamoğlu'nun oy uğruna toplumsal huzuru bozan yapılara kucak açması toplum vicdanını yaralarken akıllara CHP'li İBB Başkanı'nın geçmişteki eylem ve söylemleri geldi.



Bilindiği üzere İmamoğlu, göreve başladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGBT propagandası yapılan etkinliklere destek olmuştu. İBB'nin ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT'lilere yer verilmişti.





LGBT'LİLERE 'İSTİHDAM' SÖZÜ



2021 yılında bir programda kendisine yöneltiren "LGBT+ bireylere evinizi kiralar mısınız? İBB'de istihdam eder misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, sapkınlığı meşrulaştırarak "Benim görevim buna mecbur" ifadelerini kullanmıştı.







EŞCİNSEL EVLİLİKLERE YEŞİL IŞIK YAKTI



İmamoğlu, eşcinsel evliliklere de yeşil ışık yaktı. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusunu, "eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim" şeklinde yanıtlamıştı.



CHP VE ORTAĞI DEM'DEN LGBT'LİLERE DESTEK

LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı.