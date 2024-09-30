İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çakarlı düğün konvoyuna ’Gereği Yapıldı’... Sürücüler yakalandı araçlar bağlandı

Çakarlı düğün konvoyu trafikte terör estirdi (Fotoğraf: DHA) Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler büyük infial uyandırdı.

Trafikte terör estiren çakarlı konvoya gereken yapıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



GEREĞİ YAPILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çakarlı trafik magandalarının yakalandığını duyurdu. Araçların bağlandığı sürücülerin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz" dedi.



Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelenmiştir.

Sivil Trafik Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.

Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.