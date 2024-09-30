Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş bir araya geldi

Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, "Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum." dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti.

Doğukan Çep (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv) TUTUKLU SANIK DOĞUKAN ÇEP'TEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Doğukan Çep , "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış. Yerden seken tozları, mandıra arabasını görüyor, arabanın içindeki görgü tanığını rapora yazmıyor. Bari bunları da yazsaydı." diye konuştu.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş



AYŞE ATEŞ: SAVCININ MÜTALAASINDA ALEYHİMİZE OLANLARI REDDEDİYORUM



Başkan Güven, önceki celse sunulan mütalaaya ilişkin maktul Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş'e söz verdi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Ayşe Ateş, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. İddia makamı, milletimizin devletimizin yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de Türk milleti adına karar verir. Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması için milletimizin birlik ve barışı, adaletin tecellisi her şeyden önemlidir." dedi.

Başkalarının ölmemesi için sabır ve acıyla adaletin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

"Keşke dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın huzur ve mutluluk içinde Rabbine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal, ne makam, ne de hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle, hukuka uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum."