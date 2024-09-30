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Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş bir araya geldi

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Ateş'in avukatı Ali Yücel'in davadan çekildi. 'Azmettirici' suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep bilirkişi raporuna itiraz etti. Ayşe Ateş ise "Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyorum" dedi. Sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatından gelen "Duruşma kapalı görülsün" talebi de onay görmedi. Öte yandan duruşma öncesi Ayşe Ateş'in Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:47 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 14:07
Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş bir araya geldi

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

SİNAN ATEŞ'İN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.


Sinan Ateş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Sinan Ateş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

Ateş'in avukatı Ali Yücel'in davadan çekilmesi ise çarpıcı bir detay olarak kayıtlara geçti. Yücel'in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı.

Ümit Özdağ, Sinan Ateş duruşmasını salondan takip etti (Fotoğraf: X)Ümit Özdağ, Sinan Ateş duruşmasını salondan takip etti (Fotoğraf: X)


KILIÇDAROĞLU, ÖZGÜR ÖZEL VE ÖZDAĞ SALONDA

Duruşmayı, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri de izledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmaya katıldı.

Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu duruşma öncesi bir araya geldi (Fotoğraf: X)Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu duruşma öncesi bir araya geldi (Fotoğraf: X)


Duruşma öncesi Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Sinan Ateş cinayeti davası arasında Sayın Ayşe Ateş ile bir araya geldi" denildi.

Ayşe Ateş ve koruma ekibi (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Ayşe Ateş ve koruma ekibi (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


Turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler duruşmaya alınmadı.

BASIN KARTI POLEMİĞİ

Avukatların sorusu üzerine bilgilendirmede bulunan Mahkeme Başkanı Güven, "Basın kartı olan kişiler ancak basın mensubu olarak kabul ediliyor. Basın kartının kime verilip verilmeyeceğine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Bizim yetkimiz yok. Biz 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız." dedi.

Doğukan Çep (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Doğukan Çep (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)


TUTUKLU SANIK DOĞUKAN ÇEP'TEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Doğukan Çep, "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış. Yerden seken tozları, mandıra arabasını görüyor, arabanın içindeki görgü tanığını rapora yazmıyor. Bari bunları da yazsaydı." diye konuştu.

Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, "Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum." dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti.

DURUŞMA KAPALI GÖRÜLSÜN TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl, duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu, heyet talebi reddetti.

Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı, avukatların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe AteşSinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş

AYŞE ATEŞ: SAVCININ MÜTALAASINDA ALEYHİMİZE OLANLARI REDDEDİYORUM

Başkan Güven, önceki celse sunulan mütalaaya ilişkin maktul Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş'e söz verdi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Ayşe Ateş, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. İddia makamı, milletimizin devletimizin yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de Türk milleti adına karar verir. Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması için milletimizin birlik ve barışı, adaletin tecellisi her şeyden önemlidir." dedi.

Başkalarının ölmemesi için sabır ve acıyla adaletin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

"Keşke dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın huzur ve mutluluk içinde Rabbine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal, ne makam, ne de hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle, hukuka uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum."

Sinan Ateş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Sinan Ateş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)


ANNE SANİYE ATEŞ: "BENİM OĞLUMUN KATİLLERİ PARA İÇİN YAPTILAR"

Maktul Sinan Ateş'in annesi müşteki Saniye Ateş, sanıkların yüzlerini görmek istemediğini belirterek, "Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada. Bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının babalarının yüzüne bakamasınlar. Bizi yaktıkları yerlerden yansınlar aynı şekilde. Utanmadan insan içine çıkabileceklerse ben bunlara bir şey demiyorum. Ama yine de tekrar ediyorum benim oğlumun katilleri para için yaptılar. Benim oğluma vurulan kurşundan çok benim canımı hiçbir şeye acıtmaz. İki yavruyu yetim bıraktılar. Evlat acısıyla yansınlar. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saniye Ateş beyanda bulunurken, izleyicilerden "Amin" diyerek yüksek sesle tepki veren kişi mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak dışarı çıkartıldı.

Müşteki ve avukat beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.

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Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş bir araya geldi
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