Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’dan LGBT’lilere destek sözü!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala kirli ittifak yapan CHP ve DEM, oy uğruna tabiri caizse tüm tuşlara basıyor.
LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.
LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI
Buna göre Özel ve Bakırhan, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü verdi.
GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ
CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.
ABD VE AVRUPA TARAFINDAN FONLANIYOR
GoFor, ABD Büyükelçiliği ile Avrupa merkezli kurum kuruluşlar tarafından fonlanıyor.
CHP ve DEM'in imzaladığı maddeler şöyle:
Seçim öncesi ve sonrası gençlik örgütleri ile partimin gençlik odaklı bir yerel yönetim vizyonuna sahip olması adına ortak çalışmalar yürüteceğimi,
Bu vizyonun parti kapsamında sürdürülebilir olması adına gençlik politikalarına ilişkin gündemlere sahip olacağımı ve gençliği doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda gençlik alanında uzman olan danışmanlar ile çalışmalar yürüteceğimi,
Türkiye'deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, tüm evrensel insan haklarından ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağımı ve bu hakları güvence altına alacak bir yerel yönetim vizyonu ve misyonu geliştireceğimi,