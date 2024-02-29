Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’dan LGBT’lilere destek sözü!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala kirli ittifak yapan CHP ve DEM, oy uğruna tabiri caizse tüm tuşlara basıyor.

LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.

LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI

Buna göre Özel ve Bakırhan, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü verdi.