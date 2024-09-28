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Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail'e karşı harekete geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarının ardından tüm dünyaya çok net çağrıda bulundu. İsrail'in, "Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyoruz" diyen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:37
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail’e karşı harekete geçmeli

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Başkan Erdoğan, "İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı (AA)Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı (AA)

TÜM DÜNYAYA NET ÇAĞRI

Başkan Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarının ardından tüm dünyaya çok net çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı




"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetledi.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı (AA)Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı (AA)

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır. İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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