Başkan Erdoğan’dan Şeyda Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu

Baba Mehmet Yağlı da "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun" karşılığını verdi.

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN Görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu (Ekran görüntüsü/Ali Yerlikaya X hesabı)

Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik.

Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi "Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı."

Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız.

Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Şehidimizin makamı âli olsun.