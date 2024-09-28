Başkan Erdoğan’dan Şeyda Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettiklerini bildirdi.
Yerlikaya, Başkanı Erdoğan'ın şehidin babası Mehmet Yağlı'ya telefonda taziyelerini ilettiği görüntüleri paylaştı.
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
Baba Mehmet Yağlı da "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun" karşılığını verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu." dedi.
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu.
Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.
Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu (Ekran görüntüsü/Ali Yerlikaya X hesabı)
Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik.
Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi "Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı."
Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız.
Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.
Şehidimizin makamı âli olsun.