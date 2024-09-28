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Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da! İşte sıcak noktadan en özel görüntüler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail 40’tan fazla noktaya saldırı düzenlerken Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü iddia edildi. Öte yandan A Haber dünyanın gözünü çevirdiği bölgede tarihi bir yayına imza atmaya devam ediyor. A Haber muhabirleri İslim İstanbullu, İsrail'in Hayfa kentinden Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan en özel görüntüleri izleyicilerle buluşturuyor.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 11:55
Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa’da! İşte sıcak noktadan en özel görüntüler

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da (AA)Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da (AA)

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut'un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.

Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da (AA)Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da (AA)

İSRAİL'DEN NASRALLAH İDDİASI

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da (AA)Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da (AA)

"CUMADAN BERİ HABER ALAMIYORUZ"

Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin ise "Nasrallah'tan cumadan beri haber alamıyoruz" dedi.

A Haber savaşın iki cephesinde (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber savaşın iki cephesinde (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

A HABER SAVAŞIN İKİ CEPHESİNDE

A Haber dünyanın gözünü çevirdiği bölgede tarihi bir yayına imza atmaya devam ediyor. A Haber muhabirleri İslim İstanbullu, İsrail'in Hayfa kentinden, Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan en özel görüntüleri izleyicilerle buluşturuyor.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

BÖLGEDE SON DURUM NE?

Ata Gündüz Kurşun: Hizbullah tarafından şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama yok. Geride bıraktığımız dakikalarda Dahiye semtine gitmeye çalıştık ama neredeyse böyle 1 kilometre çapında bir alan Hizbullah tarafından artık kapatılmış durumda. Farklı farklı noktalardan da halen daha dumanlar yükseliyor. Siyah dumanlar yükseliyor onu söyleyelim. Anladığımız kadarıyla bir mühimmat deposu veya Hizbullah'ın bir karargahı vurulmuş olabilir. Dahiye semtinin farklı bir noktasına İsrail hava araçları tarafından yine bir saldırı düzenlendi. Tekrar edelim İsrail ordusu Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hasan Nasrallah'tan şu ana kadar herhangi bir açıklama yok, bir iz yok. Hizbullah'a yakın bir kaynak Nasrallah'la iletişimin cuma gecesinden bu yana kesildiğini doğruladı.

Dün akşam ve gece aynı zamanda da bu sabah saatlerinde de çok sayıda bina İsrail tarafından hedef alındı. O yangınlar söndürülemiyor. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi var. O itfaiye yangına müdahale ediyor ama bir taraftan da tabii ki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Dahiye semti; devlet içerisinde devlet tabirinin adeta vücut bulmuş hali. Hizbullah'ın kontrol noktaları var. İşte o noktalardan üzerleriniz arandıktan sonra, kimlik kontrolünüz, ne bileyim pasaport kontrolünüz yapıldıktan sonra o semte giriş yapabiliyorsunuz. Ama o semte girdikten sonra da aslında çok da fazla bir hareket kabiliyetiniz yok.

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