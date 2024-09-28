Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa’da! İşte sıcak noktadan en özel görüntüler

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



BÖLGEDE SON DURUM NE?



Ata Gündüz Kurşun: Hizbullah tarafından şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama yok. Geride bıraktığımız dakikalarda Dahiye semtine gitmeye çalıştık ama neredeyse böyle 1 kilometre çapında bir alan Hizbullah tarafından artık kapatılmış durumda. Farklı farklı noktalardan da halen daha dumanlar yükseliyor. Siyah dumanlar yükseliyor onu söyleyelim. Anladığımız kadarıyla bir mühimmat deposu veya Hizbullah'ın bir karargahı vurulmuş olabilir. Dahiye semtinin farklı bir noktasına İsrail hava araçları tarafından yine bir saldırı düzenlendi. Tekrar edelim İsrail ordusu Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hasan Nasrallah'tan şu ana kadar herhangi bir açıklama yok, bir iz yok. Hizbullah'a yakın bir kaynak Nasrallah'la iletişimin cuma gecesinden bu yana kesildiğini doğruladı.

Dün akşam ve gece aynı zamanda da bu sabah saatlerinde de çok sayıda bina İsrail tarafından hedef alındı. O yangınlar söndürülemiyor. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi var. O itfaiye yangına müdahale ediyor ama bir taraftan da tabii ki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Dahiye semti; devlet içerisinde devlet tabirinin adeta vücut bulmuş hali. Hizbullah'ın kontrol noktaları var. İşte o noktalardan üzerleriniz arandıktan sonra, kimlik kontrolünüz, ne bileyim pasaport kontrolünüz yapıldıktan sonra o semte giriş yapabiliyorsunuz. Ama o semte girdikten sonra da aslında çok da fazla bir hareket kabiliyetiniz yok.

