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Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5'e yükseldi

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı. Böylece gözaltındaki kişi sayısı 5'e yükseldi. Yorumculuk yaptığı bir Youtube kanalında dikkat çeken ifadeler kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirmiş ve tehdit edildiğini açıklamıştı. Akın'ın sosyal medya hesabından avukatı Ahmet Yaşar imzalı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hiç kimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:24
Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi

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Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

SALDIRGAN OZAN DALMAZ (TAKVİM.COM.TR)SALDIRGAN OZAN DALMAZ (TAKVİM.COM.TR)

TETİKÇİLERİN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen Osman Mukan, silahla ateş ettiği öne sürülen Ozan Dalmaz ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!

Bu arada, Başsavcılığın talebiyle soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen Ozan Dalmaz ile Osman Mukan ve İ.T. adlı şüpheliler yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı olayında yardım ve yataklık yapan 2 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Olaya karıştıkları tespit edilen firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SALDIRGAN OSMAN MUKAN (TAKVİM.COM.TR)SALDIRGAN OSMAN MUKAN (TAKVİM.COM.TR)

SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetmişti:

"Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Akın'ın sosyal medya hesabından avukatı Ahmet Yaşar imzalı bir açıklama yapıldı.

HİÇ KİMSE - KİM OLURSA OLSUN - HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
Açıklamada, "Hiç kimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Serhat Akın'a yönelik son zamanlarda özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hen kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmiş ve maalesef menfur saldırı göz göre göre gerçekleşmiştir.
Serhat Akın, bugüne kadar sporculuk kariyeri ve kişisel hayatıyla topluma örnek olmuş bir birey olup bu tür saldırılar yalnızca şahsına değil, spor camiasına, temsil ettiği değerlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bu süreçte, yargı makamları nezdinde adaletin yerini bulacağına olan inancımız tamdır.

Müvekkilim ve arkadaşlarına yapılan bu menfur saldırının failleri ve -azmettiricileri - tespit edilerek, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiç kimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır.

Bu süreçte müvekkilim ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

Ayrıca Soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç İşletilecektir. Menfur saldın ile ilgili soruşturma devam etmekte olup bir kısım sanıkların yakalanmış olması da sevindiricidir. İçişleri Bakanımıza, Savcılık ve Emniyet birimlerimize teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle sporseverlerden destek beklemektedir."

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Yorumculuk yaptığı bir Youtube kanalında dikkat çeken ifadeler kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirmiş ve tehdit edildiğini açıklamıştı.

Serhat Akın olayında flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın açıklaması (Sosyal medya/Serhat Akın'ın X hesabı)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın açıklaması (Sosyal medya/Serhat Akın'ın X hesabı)

NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Akın, ayaklarından yaralandı.

Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaşmıştı.

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