Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi

SALDIRGANLAR YAKALANDI Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen Ozan Dalmaz ile Osman Mukan ve İ.T. adlı şüpheliler yakalandı.

TETİKÇİLERİN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen Osman Mukan, silahla ateş ettiği öne sürülen Ozan Dalmaz ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SALDIRGAN OSMAN MUKAN (TAKVİM.COM.TR)

SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetmişti:

"Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Akın'ın sosyal medya hesabından avukatı Ahmet Yaşar imzalı bir açıklama yapıldı.

HİÇ KİMSE - KİM OLURSA OLSUN - HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

Açıklamada, "Hiç kimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır." ifadeleri kullanıldı.