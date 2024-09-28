Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü

İsrail , Lübnan 'a düzenlediği son saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Lübnan ve İran basını ise Nasrallah'ın hayatta olduğunu öne sürerken Hizbullah saatler sonra Nasrallah'ın ölümünü doğruladı.

İSRAİL RESMEN ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, yapılan son dakika açıklaması ile dün Hizbullah karargahına yapılan saldırıyı resmen üstlendi. İsrail'den yapılan açıklamada "Hizbullah güney cephesi komutanı Ali Karaki de öldürüldü" dedi.

"CUMADAN BERİ HABER ALAMIYORUZ"

İsrail'in ardından Hizbullah'tan da flaş bir Nasrallah açıklaması gelmişti. Saldırının ardından Nasrallah'ın hayatta olduğunu iddia eden Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail tarafından öldürüldüğü iddia edilen Nasrallah için "Cumadan beri haber alamıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

REUTERS "ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK ERKEN" DEMİŞTİ

Nasrallah ile ilgili iddialar devam ederken Reuters üst düzey bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak "Saldırıda üst düzey Hizbullah liderleri hedef alındı ve Nasrallah'ın öldürüldüğünü söylemek için henüz çok erken." demişti.

İsrail, Nasrallah'ı vurmaya çalışıp çalışmadığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak üst düzey bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının hedef alındığını söyledi. Reuters İsrailli bir yetkilinin "Sanırım söylemek için çok erken... Bazen başarılı olduğumuzda gerçeği gizliyorlar" şeklindeki ifadelerini aktardı.