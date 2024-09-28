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Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü

Hizbullah’tan son dakika Nasrallah açıklaması geldi. İsrail dün Lübnan’a düzenlenen saldırıyı üstlenip Nasrallah’ı öldürdüklerini iddia ederken Nasrallah’ın ölüm iddiaları ile ilgili “İnkar da etmiyoruz doğrulamıyoruz da” deyip dua isteyen Hizbullah’tan nihai açıklama geldi. Hizbullah “Liderimiz öldü” dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Hizbullah'ın tüm komuta kademesinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti. İşte, dünyanın konuştuğu bilmece ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 15:08
Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü

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İsrail, Lübnan'a düzenlediği son saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Lübnan ve İran basını ise Nasrallah'ın hayatta olduğunu öne sürerken Hizbullah saatler sonra Nasrallah'ın ölümünü doğruladı.

Hizbullah: Liderimiz Nasrallah öldürüldü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından cuma günü vurulan binalarda hayatını kaybettiği iddia edildi, AFPHizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından cuma günü vurulan binalarda hayatını kaybettiği iddia edildi, AFP

İSRAİL RESMEN ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, yapılan son dakika açıklaması ile dün Hizbullah karargahına yapılan saldırıyı resmen üstlendi. İsrail'den yapılan açıklamada "Hizbullah güney cephesi komutanı Ali Karaki de öldürüldü" dedi.

Beyrut'ta dumanlar yükseliyor

"CUMADAN BERİ HABER ALAMIYORUZ"

İsrail'in ardından Hizbullah'tan da flaş bir Nasrallah açıklaması gelmişti. Saldırının ardından Nasrallah'ın hayatta olduğunu iddia eden Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail tarafından öldürüldüğü iddia edilen Nasrallah için "Cumadan beri haber alamıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

REUTERS "ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK ERKEN" DEMİŞTİ

Nasrallah ile ilgili iddialar devam ederken Reuters üst düzey bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak "Saldırıda üst düzey Hizbullah liderleri hedef alındı ve Nasrallah'ın öldürüldüğünü söylemek için henüz çok erken." demişti.

İsrail, Nasrallah'ı vurmaya çalışıp çalışmadığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak üst düzey bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının hedef alındığını söyledi. Reuters İsrailli bir yetkilinin "Sanırım söylemek için çok erken... Bazen başarılı olduğumuzda gerçeği gizliyorlar" şeklindeki ifadelerini aktardı.

LÜBNAN VE İRAN "NASRALLAH GÜVENDE" DİYORDU

Hizbullah'a yakın kaynaklar Nasrallah'ın hayatta olduğunu söylüyordu. İran'ın Tasnim haber ajansı da Nasrallah'ın güvende olduğunu bildirdi. Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi Tahran'ın durumunu kontrol ettiğini iddia ediyordu.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in öldürüldüğü bildirildi.

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LÜBNAN-İSRAİL HATTINDA MİSİLLEME SAVAŞI

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları bu hafta yeni bölgelere yayıldı. Cumartesi günü, Lübnan'ın Beyrut'un güneydoğusundaki Bhamdoun dağ kasabasına bir hava saldırısı düzenlendi. Bhamdoun Belediye Başkanı Velid Hayrallah, Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının büyük ve boş bir araziyi vurduğunu ve herhangi bir can kaybına yol açmadığını söyledi.

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