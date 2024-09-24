Telegram’dan manidar karar: Kullanıcı bilgileri paylaşılacak | Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ne ilgisi var?

Telegram uygulaması

TELEGRAM YENİ KARARINI AÇIKLADI: BİLGİLER PAYLAŞILACAK

Telegram yaşanan gelişmeleri takip eden süreçte dikkat çeken bir karar aldı.

Platform kullanıcılarının IP adreslerini ve telefon numaralarını, arama emri veya diğer geçerli yasal talepleri olan yetkililere teslim edileceğini duyurdu.

Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Telegram'da arama, kullanıcıların herkese açık kanalları ve botları bulmasını sağladığı için diğer mesajlaşma uygulamalarından daha güçlüdür. Ne yazık ki bu özellik, yasa dışı malları satmak için Hizmet Şartlarımızı ihlal eden kişiler tarafından kötüye kullanıldı. Suçluların Telegram Arama'yı kötüye kullanmasını daha da caydırmak için Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelledik ve bunların dünya genelinde tutarlı olmasını sağladık.