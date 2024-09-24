Telegram’dan manidar karar: Kullanıcı bilgileri paylaşılacak | Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ne ilgisi var?

Dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu Telegram "manidar" bir karara imza attı.
2013 yılında kurduğu Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı. Paris'teki Bourget Havalimanı'na indikten hemen sonra gözaltına alması dünya çapında geniş yankı buldu.
Telegram CEO'su Pavel Durov (Fotoğraf: Reuters)
Gözaltı meselesinin arka planında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmaması yattığı gündeme geldi.
96 SAATLİK SORGU SONRASI KEFALETLE SERBEST KALDI
Telegram Ceo'su Pavel Durov, Telegram üzerinden yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 96 saat boyunca sorgulandı. Paris Savcılığı 28 Ağustos'ta Durov'un 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve Fransa dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.
Telegram uygulaması
TELEGRAM YENİ KARARINI AÇIKLADI: BİLGİLER PAYLAŞILACAK
Telegram yaşanan gelişmeleri takip eden süreçte dikkat çeken bir karar aldı.
Platform kullanıcılarının IP adreslerini ve telefon numaralarını, arama emri veya diğer geçerli yasal talepleri olan yetkililere teslim edileceğini duyurdu.
Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Telegram'da arama, kullanıcıların herkese açık kanalları ve botları bulmasını sağladığı için diğer mesajlaşma uygulamalarından daha güçlüdür. Ne yazık ki bu özellik, yasa dışı malları satmak için Hizmet Şartlarımızı ihlal eden kişiler tarafından kötüye kullanıldı. Suçluların Telegram Arama'yı kötüye kullanmasını daha da caydırmak için Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelledik ve bunların dünya genelinde tutarlı olmasını sağladık.