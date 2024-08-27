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Telegram CEO’su Pavel Durov'a Fransa'da gözaltı! Rus Yulia Vavilova sırra kadem bastı

Telegram’ın CEO’su Pavel Durov, Fransa’da gözaltına alındı. Kendisiyle birlikte Paris’e giden Rus Yulia Vavilova ise sırra kadem bastı. Herkes bu gizemli kadına odaklandı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Telegram CEO’su Pavel Durov’a Fransa’da gözaltı! Rus Yulia Vavilova sırra kadem bastı

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Sosyal haberleşme uygulaması Telegram'ın CEO'su Fransız vatandaşı Pavel Durov, Paris'te gözaltına alındı. "Uyuşturucu, terör, kara para aklama ve pedefoili içerik" gibi iddialarla suçlandı. Bazı kaynaklar asıl sebebin, "Durov'un İsrail ile ilgili eleştirel mesajları sansürlememesi" olduğunu vurguladı.

Soruşturma devam ederken ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Durov'un yanında bulunan Rus Yulia Vavilova sırra kadem bastı. İkili, Paris seyahatinden önce Azerbaycan'da birlikte kahvaltı yapmıştı. Hatta o anın fotoğrafları ortaya çıkmıştı. İkili daha sonra Durov'un özel jetiyle Paris'e havalandı. Ancak Durov havalimanında gözaltına alınırken, Yulia sırra kadem bastı. Genç kızın ajan olabileceği iddiası ortaya atıldı. Hatta Durov'un bilgilerini Fransa ile o paylaştı.

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