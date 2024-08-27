Telegram CEO’su Pavel Durov’a Fransa’da gözaltı! Rus Yulia Vavilova sırra kadem bastı

Sosyal haberleşme uygulaması Telegram'ın CEO'su Fransız vatandaşı Pavel Durov, Paris'te gözaltına alındı. "Uyuşturucu, terör, kara para aklama ve pedefoili içerik" gibi iddialarla suçlandı. Bazı kaynaklar asıl sebebin, "Durov'un İsrail ile ilgili eleştirel mesajları sansürlememesi" olduğunu vurguladı.

Soruşturma devam ederken ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Durov'un yanında bulunan Rus Yulia Vavilova sırra kadem bastı. İkili, Paris seyahatinden önce Azerbaycan'da birlikte kahvaltı yapmıştı. Hatta o anın fotoğrafları ortaya çıkmıştı. İkili daha sonra Durov'un özel jetiyle Paris'e havalandı. Ancak Durov havalimanında gözaltına alınırken, Yulia sırra kadem bastı. Genç kızın ajan olabileceği iddiası ortaya atıldı. Hatta Durov'un bilgilerini Fransa ile o paylaştı.